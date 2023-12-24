Аліна Шаманська шокувала, як її син став задихатися вночі й поскаржилася на медицину в США

Українська блогерка Аліна Шаманська, яка наразі перебуває у США, налякала своїх шанувальників різким погіршенням стану здоров'я сина.

У своєму фотоблогу Аліна розповіла, як Артур раптом почав задихатися вночі. Тому вона негайно відвезла його на медичний огляд до американської лікарні з підозрою на запалення легень. Втім, на місці виявилося, що її сина не хочуть пропускати в стіни медзакладу. Натомість блогерці запропонували проконсультувати хлопця онлайн через карантинні обмеження. Це неабияк обурило Шаманську, яка вже перебувала під вікнами лікарні. За її словами, вона ледь вмовила лікаря, щоб той вийшов принаймні до машини.

Син Аліни Шаманської занедужав / Фото: instagram.com/shamankaa

Син Аліни Шаманської занедужав / Фото: instagram.com/shamankaa

Син Аліни Шаманської занедужав / Фото: instagram.com/shamankaa

На щастя, лікар все ж провів первинне обстеження в авто блогерки. Після огляду Артура пропустили всередину лікарні й зробили інгаляцію без її попередження. І Аліна знову була розгнівана. До того ж їй не повідомили ціну процедури й обстеження заздалегідь. Так, знаменитість заплатила близько 200 доларів за все.

Син Аліни Шаманської занедужав / Фото: instagram.com/shamankaa

Син Аліни Шаманської занедужав / Фото: instagram.com/shamankaa

Син Аліни Шаманської занедужав / Фото: instagram.com/shamankaa

До слова, Аліна разом з сином планували провести різдвяну відпустку в Нью-Йорку, однак задум довелося скасувати на користь здоров'я дитини.

Син Аліни Шаманської занедужав / Фото: instagram.com/shamankaa

Нагадаємо, нещодавно Аліна Шаманська зізналася, що її пограбували. Невідомі вдерлися до машини блогерки та поцупили коштовні речі.

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