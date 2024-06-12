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Аліна Шаманська та Руслан Ханумак офіційно розлучилися після шести років шлюбу

Аліна Шаманська та Руслан Ханумак офіційно розлучилися після шести років шлюбу

Аліна Шаманська та Руслан Ханумак / Фото: instagram.com/shamankaa

Подружжя оголосило про розрив ще 2023 року.

Українська блогерка Аліна Шаманська та режисер Руслан Ханумак офіційно розлучилися.

Про це Аліна розповіла у своєму Instagram. Знаменитість поділилася, що 11 березня 2024 року суд ухвалив їхній позов про розірвання шлюбу. Аліна Шаманська наголосила, що неабияк щаслива перебувати у новому статусі. За словами блогерки, вона рішуче та без сумнівів прийняла рішення про розлучення і жодного разу про це не пошкодувала.

Аліна Шаманська / © instagram.com/shamankaa
Аліна Шаманська / Фото: instagram.com/shamankaa

"Я офіційно розлучена і зовсім не розлючена, а щаслива. Я дуже рада, що я прийняла це рішення. Жодного разу за цей тривалий час в мене не було жодного сумніву, жодного разу я не пошкодувала про свій вибір, тепер переді мною просто мільярди, мільйони шляхів. Я буду обирати той, який я захочу. Я вільна, сильна, незалежна, молода та красива і все життя попереду", - поділилася блогерка.

Аліна Шаманська / © instagram.com/shamankaa
Аліна Шаманська / Фото: instagram.com/shamankaa

Аліна Шаманська також наголосила, що не ідеалізує розлучення. За словами знаменитості, це у будь-якому разі боляче, адже руйнується сім'я. Утім, блогерка наголосила, що не варто триматися за чоловіка чи дружину, якщо в шлюбі щось не влаштовує. Аліна Шаманська додала, що, хоч розлучення – це неабияк боляче, але зі всіма переживаннями можна впоратися.

"Не хочу ідеалізувати цю історію, тому що спочатку буде боляче. Це смерть родини, яка б вона не була. Але "це боляче" можна пережити за допомогою спеціалістів, за допомогою самопізнання, внутрішнього зросту, побудови зовнішньої опори. Час лікує абсолютно все, як би банально не звучало, абсолютно усе в цьому світі можна пережити. Біль стає все меншою. Спочатку, звісно, депресії, неможливість засинати і прокидаєшся постійно у тривозі, чогось не вистачає, боляче, а потім все переживеш", - зазначила блогерка.

Аліна Шаманська / © instagram.com/shamankaa
Аліна Шаманська / Фото: instagram.com/shamankaa

Нагадаємо, Аліна Шаманська та Руслан Ханумак познайомилися 2016 року. Вже в серпні наступного року пара одружилася, а вже через місяць після весілля у подружжя народився син, якого вони назвали Артуром. Про розлучення Шаманська оголосила в січні 2023 року.

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