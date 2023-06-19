Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Аліна Шаманська у боді з відкритим декольте звабливо повигиналася на камеру

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
3711
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Аліна Шаманська у боді з відкритим декольте звабливо повигиналася на камеру

Аліна Шаманська / Фото: instagram.com/shamankaa

Блогерка знялася в новій фотоесії.

Відома українська блогерка та телеведуча Аліна Шаманська захопила шанувальників своєю красою.

Знаменитість знялася в новій пікантній фотосесії, кадрами з якої поділилася на своїй сторінці в Instagram. У кадрі Шаманська розкрила свою привабливість, повигинавшись на камеру у проміннях сонця.

Аліна Шаманська / © instagram.com/shamankaa
Аліна Шаманська / Фото: instagram.com/shamankaa

Для фотосесії Шаманська обрала чорний обтислий боді, який підкреслив її пишний бюст і тонку талію. Також Аліна похизувалася своїми довгими ніжками в чорних босоніжках.

Аліна Шаманська / © instagram.com/shamankaa
Аліна Шаманська / Фото: instagram.com/shamankaa
Аліна Шаманська / © instagram.com/shamankaa
Аліна Шаманська / Фото: instagram.com/shamankaa

"Любов до себе окриляє. Спробуйте", - підписала кадри Шаманська.

Шанувальники своєю чергою не могли не зробити компліменти блогерці: "Неймовірна", "Вам пасує любов до себе", "Це пожежа", "Вау, це так гарно".

Аліна Шаманська / © instagram.com/shamankaa
Аліна Шаманська / Фото: instagram.com/shamankaa

Нагадаємо, що зовсім нещодавно Аліна Шаманська повернулася до Києва зі Сполучених Штатів. Знаменитість показала, який сюрприз для неї влаштували друзі з нагоди приїзду.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
3711
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація