Аліна Шаманська у боді з відкритим декольте звабливо повигиналася на камеру

Відома українська блогерка та телеведуча Аліна Шаманська захопила шанувальників своєю красою.

Знаменитість знялася в новій пікантній фотосесії, кадрами з якої поділилася на своїй сторінці в Instagram. У кадрі Шаманська розкрила свою привабливість, повигинавшись на камеру у проміннях сонця.

Аліна Шаманська / Фото: instagram.com/shamankaa

Для фотосесії Шаманська обрала чорний обтислий боді, який підкреслив її пишний бюст і тонку талію. Також Аліна похизувалася своїми довгими ніжками в чорних босоніжках.

Аліна Шаманська / Фото: instagram.com/shamankaa

Аліна Шаманська / Фото: instagram.com/shamankaa

"Любов до себе окриляє. Спробуйте", - підписала кадри Шаманська.

Шанувальники своєю чергою не могли не зробити компліменти блогерці: "Неймовірна", "Вам пасує любов до себе", "Це пожежа", "Вау, це так гарно".

Аліна Шаманська / Фото: instagram.com/shamankaa

Нагадаємо, що зовсім нещодавно Аліна Шаманська повернулася до Києва зі Сполучених Штатів. Знаменитість показала, який сюрприз для неї влаштували друзі з нагоди приїзду.

Читайте також: