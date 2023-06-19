Аліна Шаманська у боді з відкритим декольте звабливо повигиналася на камеру

Блогерка знялася в новій фотоесії.
Відома українська блогерка та телеведуча Аліна Шаманська захопила шанувальників своєю красою.
Знаменитість знялася в новій пікантній фотосесії, кадрами з якої поділилася на своїй сторінці в Instagram. У кадрі Шаманська розкрила свою привабливість, повигинавшись на камеру у проміннях сонця.
Для фотосесії Шаманська обрала чорний обтислий боді, який підкреслив її пишний бюст і тонку талію. Також Аліна похизувалася своїми довгими ніжками в чорних босоніжках.
"Любов до себе окриляє. Спробуйте", - підписала кадри Шаманська.
Шанувальники своєю чергою не могли не зробити компліменти блогерці: "Неймовірна", "Вам пасує любов до себе", "Це пожежа", "Вау, це так гарно".
Нагадаємо, що зовсім нещодавно Аліна Шаманська повернулася до Києва зі Сполучених Штатів. Знаменитість показала, який сюрприз для неї влаштували друзі з нагоди приїзду.
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