Аліна Шаманська відреагувала на скандал з ексчоловіком Русланом Ханумаком після пісні "Дика Дичка"

Колишня дружина шоумена Руслана Ханумака, блогерка Аліна Шаманська, прокоментувала скандал навколо його останньої пісні "Дика Дичка".

У сторіз в Instagram Аліна несподівано написала звернення не до Руслана, а до його друзів. Блогерка пригадала, скільки критики отримала від них після оголошення про розрив. Натомість на захист свого друга після виходу пісні, за словами Аліни, ніхто не став.

"Мене лише одне цікавить: де ті щирі та близькі, які так яро захищали Руслана після моєї вимушеної заяви про розрив? (де моєї провини не було ні краплі, я лише публічно себе захистила). Чого ж ви зараз позапихали свої язики до дупи і не захищаєте публічно свого друга, а? Чи кидатися на мене одну - сили вистачає! І срати мене публічно і за кадром - норм... А от вступати в захист, коли ллється від усього народу на вашого друга... Засц*ли? Огида", - висловилася Аліна.

Фото: instagram.com/shamankaa

Нагадаємо, що скандал навколо Ханумака розгорівся після того, як він разом зі своїм гуртом та Дашою Петрожицькою випустив трек "Дика Дичка". І хоча пісню музикант присвятив усім жінкам-військовим, його розкритикували за неповажне ставлення до жінок та шароварщину.

Після жорсткої критики у Мережі Ханумак вибачився перед українцями та оголосив, що припиняє свою музичну кар'єру.

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