Аліна Шаманська відреагувала на виїзд ексчоловіка Ханумака з України до США під час війни

Українська блогерка та ведуча Аліна Шаманська прокоментувала виїзд її колишнього чоловіка, ведучого та актора Руслана Ханумака, з України до США під час повномасштабної війни.

Зірка Мережі поділилася, що й не думала б реагувати на вчинок ексобранця, однак на неї полилася хвиля хейту. Тож, Шаманська розставила всі крапки над "і". Знаменитість наголосила, що вони вже давно розлучені та не перебувають у стосунках. Ба більше, у шоумена з'явилася нова обраниця.

Шаманська зазначила, що не відповідає за вчинки та дії Руслана Ханумака. Єдине, що блогерку поєднує з ведучим, - це їхній спільний син. Як пояснила знаменитість, саме заради Артура вона підтримує з колишнім зв'язок.

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"Я вимушена зробити це оголошення, тому що, на моє велике здивування, існує певна кількість людей, яка вважає, що я досі заміжня та маю стосунки з Русланом Ханумаком. Я хочу це спростувати і заявити, що досить давно я подала на розлучення. Зараз я офіційно розлучена. Жодного стосунку до його прийнятих рішень та дій я не маю. Ця людина була в стосунках ще задовго до розлучення і перебуває в них зараз. Єдине, що нас поєднує, це наш син", - відповіла блогерка.

Нагадаємо, на початку липня Руслан Ханумак оголосив, що виїхав до США та збирається там залишитися заради сина, аби він ріс разом із батьком. Після критики в Мережі ведучий запевнив, що покинув країну законно. За його словами, після прийняття закону про мобілізацію, 18 травня, він пройшов ВЛК та отримав відстрочку до 3 листопада за станом здоров'я. Щоправда, цей допис шоумен видалив. Згодом ЗМІ з'ясували, що Руслан Ханумак покинув Україну задовго до того, як оголосив про це публічно. Ба більше, за їхніми даними, коли був прийнятий закон про мобілізацію, шоумен вже був за кордоном.

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