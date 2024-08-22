Аліна Шаманська висловилася про болісне розлучення і в сльозах зізналась, про що жалкує

Популярна українська блогерка та ведуча Аліна Шаманська розповіла про болісне розлучення з чоловіком та як давала раду своєму горю.

В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" знаменитість розповіла, що працювати над проблемами у шлюбі почала ще задовго до розлучення. Щоправда, блогерка тоді вважала, що всі негаразди в сімейному житті стаються лише через неї. Тож, Шаманська пішла до психолога, аби розібратися в собі. Спеціаліст допоміг знаменитості об'єктивно подивитися на ситуацію. Аліна зрозуміла, що проблема може бути й у партнері. Проаналізувавши дії іншої людини блогерка дійшла до висновку, що найкраще рішення – це розлучення.

Аліна Шаманська / Фото: скриншот з відео

"Я пропрацьовувала з психологом вміння бачити проблему не лише в собі. Я вірила людині, безмежно кохала людину. Я була впевнена, що ця людина зі мною до кінця моїх днів, якщо у нас щось не так, то це я щось зробила не так. Я прийшла і кажу, мені боляче, він мені говорить болісні слова, як мені виправитись, щоб він мене так не ображав. Коли почула фразу, що зі мною все так, тоді я почала аналізувати дії іншої людини. Якби я до психолога не пішла б, я б досі була у шлюбі. Усміхалася, а вдома ридала б", - поділилася блогерка.

Шаманська зізнається, що розлучення було неабияк болісним, адже розкололася її родина. Особливо знаменитості тяжко через те, що син не житиме разом із мамою та татом. Як говорить зірка Мережі, вона тривалий час намагалася таки врятувати шлюб, однак старання виявилися марними.

Аліна Шаманська / Фото: скриншот з відео

"Мені було дуже боляче. Цей моральний біль переріс у фізичний. Моє розлучення було дуже болісне. Це було на рівні відчуття смерті. Я проживала травму смерті родини. Я боліла і досі болію за мого сина. Я дуже хотіла, щоб він жив з татом і з мамою. Я дуже довго намагалася врятувати цей шлюб", - зізналась Аліна.

Блогерка поділилася, що їй неабияк хочеться бути коханою жінкою і їй не вистачає кохання в житті. Знаменитість хоче бачити поруч із собою чоловіка, який підтримуватиме її, хвилюватиметься за неї, радітиме успіхам, цінуватиме. Однак наразі у блогерки немає другої половинки. Зі сльозами на очах Шаманська зізналась, що компенсує нестачу кохання постійною роботою.

Аліна Шаманська / Фото: скриншот з відео

"Я зараз працюю, я сплю дуже мало, я роблю все для того, аби компенсувати відсутність любові в моєму житті. Мені дійсно дуже хочеться, щоб я мала людину, яка мене буде любити. Я прийду додому ввечері після своїх знімань, я хочу розповідати, яке в мене було класне інтерв'ю. Але я прийду додому, я буду одна. Все, що я можу зараз зробити, це поїхати на кладовище до своєї мами і розповісти їй. Вона б дуже мною пишалася. Я хочу знайти людину, яка мене буде цінувати та кохати", - поділилася Аліна.

Нагадаємо, нещодавно Аліна Шаманська неочікувано зізналась, що свого часу мала роман з одним із учасників дуету "ДіО.фільми". Ведуча також здивувала причиною, чому вони розійшлися.

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