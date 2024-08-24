Аліна Шаманська висловилася про "хороших росіян" і які російські пісні досі слухає

Популярна українська блогерка Аліна Шаманська висловилася про "хороших росіян" і зізналась, які російські пісні досі слухає.

Знаменитість в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" розповіла, що розділяє громадян РФ. Для Шаманської є різниця між тими, хто залишився в Росії, і тими, хто звідти виїхав, чітко показав свою позицію щодо війни та публічно засудив російське вторгнення до України.

"Я розділяю росіян на людей, які жили там і залишилися жити, і на тих, хто покинув країну одразу наступного дня після повномасштабного вторгнення. Тобто я можу йти в діалог, хоча не дуже охоче, з людьми, які покинули Росію, завершили абсолютно всю роботу там, припинили будь-які співпраці і відверто заявили на своїх соціальних сторінках про свою позицію", - поділилася Аліна.

Аліна Шаманська / Фото: instagram.com/shamankaa

Також Аліна говорить, що з розумінням ставиться до тих, хто допомагає Україні. Зокрема, якщо росіянин задонатить кошти на якийсь збір на потреби українців, то блогерка буде лише тішиться, адже таким чином вдасться швидше зібрати необхідну суму.

"Я також з розумінням ставлюся до тих людей, які допомагають Україні. Я дозволяю допомагати. Хочете задонатити на мій збір – будь ласка, нехай це буде росіянин, не проблема. Все залежить від позиції. Якщо вони відверто її заявили, то окей", - зазначила знаменитість.

Аліна Шаманська / Фото: instagram.com/shamankaa

Також блогерка відверто зізналась, що іноді може дозволити собі послухати пісні російських виконавців, щоправда, таких треків мало. Утім, за словами Шаманської, вона не буде про це розповідати своїй аудиторії і не транслюватиме.

"У мене є пісні, які мені хочеться інколи послухати. Дві чи три пісні – це російських виконавців. Але я ніколи не буду це транслювати у соцмережах і не буду толерувати це. Я не скажу своїй аудиторії, що яка гарна пісня, ностальгія. Я собі тихенько ввечері, зачинюся в машині. Тільки тоді, коли ніхто не чує, я можу собі дозволити послухати пісню. От пісня Мурата Насирова – "Нелюбимая" – я обожнюю цю пісню. Я інколи собі дозволяю її послухати", - поділилася блогерка.

Нагадаємо, нещодавно Аліна Шаманська пройшлася по відомим інтерв'юерам України і назвала їхні плюси та мінуси.

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