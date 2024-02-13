Аліна Шаманська вперше прокоментувала плагіат її шоу Анною Трінчер

Відома блогерка Аліна Шаманська після звинувачень Анни Трінчер у плагіаті ідеї її підкасту прокоментувала стосунки між ними.

Так, Аліна заперечила будь-які провокації з її боку, зазначивши, що лише привітала блогерку з її шоу. І додала, що після непорозуміння вони листувалися з Анною. Хоч розголошувати подробиць Шаманська не стала, втім натякнула, що для Анни це спрацювало як додатковий піар її подкасту.

"Я не звинувачувала у плагіаті Анічку Трінчер, я лише привітала її із запуском нового подкасту. Після скандалу ми спілкувалися, але це була особиста переписка. Аня подякувала мені за додаткову увагу до її Youtube-каналу", - зізналася Аліна в коментарі для ЖВЛ.

Аліна Шаманська звинуватила Анну Трінчер у плагіаті / Фото: instagram.com/shamankaa

До слова, Шаманська розповіла, що їхні шоу у будь-якому разі залишаються схожими, відмінність полягає лише у героях. Втім, це аж ніяк не засмучує блогерку:

"Посил та сенси наших подкастів дуже схожі, головна відмінність у тому, що мої герої постійно змінюються, а у Ані постійна одна героїня, з якою вони обговорюють схожі теми. Але в будь-якому випадку я рада, що з'являється новий якісний контент. Тим паче, якщо він буде соціально корисним для жінок", - пояснила блогерка.

Нагадаємо, нещодавно довкола блогерок Аліни Шаманської та Анни Трінчер спалахнув скандал. Підписники віднайшли неабияку схожість у новому подкасті Анни з її колегою.

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