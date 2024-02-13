Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Аліна Шаманська вперше прокоментувала плагіат її шоу Анною Трінчер

Аліна Шаманська вперше прокоментувала плагіат її шоу Анною Трінчер

Аліна Шаманська вперше прокоментувала плагіат її шоу Анною Трінчер

Аліна Шаманська й Анна Трінчер

Блогерка зізналася, що мала розмову з колегою.

Відома блогерка Аліна Шаманська після звинувачень Анни Трінчер у плагіаті ідеї її підкасту прокоментувала стосунки між ними.

Так, Аліна заперечила будь-які провокації з її боку, зазначивши, що лише привітала блогерку з її шоу. І додала, що після непорозуміння вони листувалися з Анною. Хоч розголошувати подробиць Шаманська не стала, втім натякнула, що для Анни це спрацювало як додатковий піар її подкасту.

"Я не звинувачувала у плагіаті Анічку Трінчер, я лише привітала її із запуском нового подкасту. Після скандалу ми спілкувалися, але це була особиста переписка. Аня подякувала мені за додаткову увагу до її Youtube-каналу", - зізналася Аліна в коментарі для ЖВЛ.

Аліна Шаманська звинуватила Анну Трінчер у плагіаті / © instagram.com/shamankaa
Аліна Шаманська звинуватила Анну Трінчер у плагіаті / Фото: instagram.com/shamankaa

До слова, Шаманська розповіла, що їхні шоу у будь-якому разі залишаються схожими, відмінність полягає лише у героях. Втім, це аж ніяк не засмучує блогерку:

"Посил та сенси наших подкастів дуже схожі, головна відмінність у тому, що мої герої постійно змінюються, а у Ані постійна одна героїня, з якою вони обговорюють схожі теми. Але в будь-якому випадку я рада, що з'являється новий якісний контент. Тим паче, якщо він буде соціально корисним для жінок", - пояснила блогерка.

Нагадаємо, нещодавно довкола блогерок Аліни Шаманської та Анни Трінчер спалахнув скандал. Підписники віднайшли неабияку схожість у новому подкасті Анни з її колегою.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація