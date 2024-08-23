Аліна Шаманська заінтригувала змінами в особистому житті після розлучення: "Це відома людина"

Українська ведуча та блогерка Аліна Шаманська відверто розповіла, що відбувається в її особистому житті після розлучення.

Знаменитість в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" зізналась, що наразі її серце вільне, і вона готова до нових стосунків. Ба більше, є один чоловік, з яким у майбутньому можуть зав'язатися романтичні взаємини. Наразі блогерка з ним лише дуже тепло спілкується, а від його повідомлень у Шаманської з'являється усмішка на обличчі.

"Моє серце вільне, воно відкрите до стосунків, воно пропрацьоване не один рік у психолога. Тобто я повноцінно готова. Але у мене є людина, від повідомлень якої в мене з'являється усмішка, коли я про неї згадую. У мене є романтичне спілкування. Воно виникло так непередбачувано, саме тієї миті, коли я взагалі не очікувала", - зізнається блогерка.

Аліна Шаманська / Фото: instagram.com/shamankaa

Аліна говорить, що це дуже відома людина. Хто саме цей чоловік – знаменитість говорити не може. Наразі в пари лише романтичне листування. Чи переросте це в щось більше – Шаманська не загадує. Як говорить блогерка, вона не хоче зурочити.

"Так, це відома людина. Ви навіть не уявляєте, хто це! Знає його вся країна, але я ніколи не очікувала, що така ситуація станеться в моєму житті. Не те, що не можу сказати, хто це, а мені заборонено це говорити. Він не політик! У нього є спортивні досягнення. Я більше не скажу, бо у нас немає стосунків. У нас є романтична історія, яка нещодавно почалася", - поділилася знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно Аліна Шаманська здивувала зізнанням, як до війни отримала грошову пропозицію за інтим з росіянином і ошелешила сумою.

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