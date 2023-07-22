Аліна Шаманська замилувала кадрами з підрослим сином під час відпочинку на Гаваях

Відома українська блогерка та телеведуча Аліна Шаманська разом з п'ятирічним сином Артуром вирушила у відпустку на Гаваї.

Щасливими світлинами з відпочинку на відомому курорті знаменитість поділилася у своєму Instagram. Аліна показала, як проводить час разом з сином - вони гуляли пляжем, дивилися місцеві пам'ятки та купалися в океані.

Як розповіла Аліна, побувати на Гаваях було її давньою мрією, тож заради цього вона навіть скасувала багато важливих заходів.

"Відмовитись від бізнес-івенту в Нью-Йорку та від зйомок кліпу в Арізоні, бо на ці дати вже були заброньовані квитки в мою дитячу мрію - Гаваї. Перечитую і розумію, що не такі вже й погані справи в одинокої та розведеної жінки з дитиною! Це ще одне нагадування вам дівчата, що ви можете все! Опираючись виключно на себе. Хоча раніше, я б обрала роботу. А сьогодні обираю свій внутрішній стан і щастя свого сина", - написала Аліна.

Аліна Шаманська з сином / Фото: instagram.com/shamankaa

Аліна Шаманська з сином / Фото: instagram.com/shamankaa

В перші три дні відпустки блогерка з сином насолоджувалися пляжним відпочинком, однак в планах у зіркової мами ще показати сину усім відому бухту Перл-Гарбор та інші цікаві місця на острові.

"Ми тут вже три дні і я вже можу сказати, що мій товариш адвокат, як завжди правий. Він мені сказав: "Аліно, мені шкода що ти побуваєш на Гаваях, бо більше ніколи в житті ти не побачиш нічого прекраснішого!". Поки ми подолали маршрут лише готель - океан, океан - готель - ресторан. Але в планах показати вам острів, якщо захочете. Ну і обов’язково відвідати Перл-Гарбор", - поділилася Аліна.

Аліна Шаманська з сином / Фото: instagram.com/shamankaa

Аліна Шаманська з сином / Фото: instagram.com/shamankaa

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