Аліна Шаманська заявила про розлучення з Русланом Ханумаком: "Це не мій чоловік"

Відома блогерка Аліна Шаманська заявила про розлучення з зіркою "Кварталу 95" Русланом Ханумаком.

Несподіваною новиною знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram. Аліна розповіла, що більше не вважає Руслана своїм чоловіком.

Останньою крапкою у стосунках з актором, за словами Шаманської, став інцидент, який стався напередодні - у Мережі з'явилося відео, на якому Ханумак весело проводить час з іншою блогеркою Анною Алхім. У коментарях під відео користувачі почали публічно принижувати Аліну, але чоловік вирішив проігнорувати це.

"Коли тебе публічно принижують та насміхаються під фото, де зображений твій чоловік, який треться геніталіями з іншою блогеркою в неї вдома на Різдво. І ти просиш заступитися... А тобі відповідають "мы выше этого". Ти набираєшся сміливості і нарешті зізнаєшся собі: "значить це не твій чоловік". Так, це не мій чоловік. Чи є дана ситуація причиною розлучення? Звісно ні. Це просто феєрична остання крапка", - заявила Шаманська.

Блогерка вирішила не ділитися ніякими подробицями свого розлучення, адже це може вплинути на їхнього з актором сина. Аліна заявила, що поважає родину, яка була в них з Русланом, але має захистити себе публічно.

"Дякую за підтримку. Жаліти мене не треба. Я обов’язково буду щасливою. На подробиці не чекайте. Я маю високий рівень відповідальності перед своїм сином, я маю людські цінності та повагу до тієї родини, яка в мене була. До останнього не хотіла виносити ані крихти особистого сюди, але вибір зроблено за мене. Якщо мене немає кому захистити у публічній площині - я зроблю це сама", - додала Шаманська.

Нагадаємо, Аліна та Руслан познайомилися 2016 року на зніманнях проєкту "55 на 5". У серпні наступного року пара одружилася, а вже за місяць в них народився син Артур.

Фото: instagram.com/hanumak

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