Аліна Шаманська здивувала, яку неочікувану пропозицію отримала від Кулеби: "Я шокована"

Українська блогерка та ведуча Аліна Шаманська розсекретила, яку неочікувану пропозицію отримала від заступника керівника Офісу президента Олексія Кулеби.

В інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" зірка Мережі поділилася, що стала амбасадоркою президентського конгресу. Важливу місію знаменитості особисто доручив Олексій Кулеба. Як говорить Аліна Шаманська, вона займається важливим для країни проєктом.

"Я настільки шокована, що це відбувається. Я стала амбасадоркою президентського конгресу. Одного чудового дня ввечері мені приходить повідомлення: "Добрий день, я речниця Олексія Кулеби, він хоче з вами особисто зустрітися і познайомитися". Звісно, я погодилась. Я прийшла, ми познайомилися. На цій зустрічі мені сказали, що це за проєкт", - поділилася знаменитість.

Аліна Шаманська / Фото: скриншот з відео

Як розповіла блогерка, вона вестиме YouTube-проєкт за Офісу президента. Аліна Шаманська їздитиме містами та селищами України та знайомитиме з мерами та очільниками ОВА. Зокрема, блогерка показуватиме, як функціонує населений пункт під час війни. Ведуча також додала, що звертатиме увагу як на позитивні моменти діяльності політиків, так і на негативні.

"Я буду їздити містами, селами, містечками нашої країни і брати інтерв'ю в мерів та очільників обласних військових адміністрацій. Я відкриватиму їх з людського боку, говоритиму з ними, як з людиною. В мене місія - розповісти, що відбувається під час війни в містах людською мовою, а не мовою політичних термінологій. Я буду їздити по об'єктах: що відбувається, як живе місто під час війни, як воно оновлюється від вибухів, який бізнес відкривають", - зізналась блогерка.

Нагадаємо, нещодавно Аліна Шаманська відверто поділилася змінами у своєму особистому житті й заговорила про загадкового залицяльника, якого всі знають.

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