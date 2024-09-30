Аліна Шаманська зізналася, як після розлучення з Ханумаком 6-річного сина виховує: "Дуже складно"

Популярна українська блогерка та ведуча Аліна Шаманська вперше за тривалий час висловилася про свого колишнього чоловіка, гумориста Руслана Ханумака, який нещодавно втік за кордон.

За словами Аліни, їхні стосунки зараз не найкращі. Блогерка пояснила, що це навіть заважає нормальному вирішенню питань, пов'язаних з батьківськими обов'язками щодо їхнього спільного 6-річного сина Артура. Тим не менш, Шаманська каже, що максимально намагається вберегти хлопчика від її особистих драм з його батьком.

Аліна Шаманська з сином / Фото: instagram.com/shamankaa

"Ми з ним (Русланом Ханумаком – прим. ред.) не в дуже хороших стосунках, як особистих, так і, на жаль, батьківських. Спільну мову мені знайти з ним дуже складно. Важко, але я заради сина намагаюся це робити. На жаль, не можу за нього відповідати. Сподіваюсь, на сина це ніяк не впливає, бо я з ним постійно розмовляю, ставлю запитання. Хоча він позитивний хлопчик, який завжди все проговорює. Для мене головна задача, щоб мій син розумів, що його батьки поважають одне одного, як би там не було. Намагаюся захистити його, щоб наші негативні стосунки з ексчоловіком жодним чином не впливали на нього", - розповіла ведуча в коментарі "Люкс ФМ".

Нагадаємо, нещодавно Аліна Шаманська разом з сином повернулися з США на Батьківщину. Блогерка довела до сліз відео, як хлопчик вперше ступив на рідну землю.

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