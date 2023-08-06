Аліні Шаманській стало зле просто в магазині: "Так гратися з організмом більше не можна"

Знаменитість пояснила, що з нею трапилося.

Українська ведуча та блогерка Аліна Шаманська розповіла, що у США їй різко стало зле просто в магазині.

Про це знаменитість поділилася зі своїми підписниками в Instagram-stories. Як виявилося, у Шаманської сильна перевтома, адже півтора тижня вона майже не спала через напружений графік та чимало роботи.

"Так зі своїм організмом робити не можна. Зараз все було окей, а потім я встала, у мене запаморочилося у голові, мене знудило. Я відчуваю просто дуже сильну втому. Так гратися з організмом більше не можна", - розповіла Аліна.

Аліна Шаманська / Фото: instagram.com/shamankaa

Однак блогерка ще відчула наслідки перевтоми на собі. Шаманській стало зле просто в магазині, що вона ледве доїхала додому. Тож Аліна вирішила відкласти всі справи та добре відпочити.

Аліні Шаманській стало зле / Фото: instagram.com/shamankaa

"Мені стало зле в магазині. Ледь доїхали додому. Скасувала знімання. Людина догралася. Півтора тижня працювала вночі, лягала о 6-7 ранку…Почувалася всемогутньою…Сьогодні мені організм сказав стоп", - зазначила Аліна.

Аліна Шаманська / Фото: instagram.com/shamankaa

Нині блогерка планує добре відпочити. Також, щоб зняти з себе навантаження, Шаманська шукатиме няню або помічницю.

"Нити і ловити сумну хвилю не планую. Відісплюсь, почну шукати няню або помічницю. І все налагодиться", - додала Аліна.

Аліна Шаманська / Фото: instagram.com/shamankaa

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