Аліну Гросу розкритикували за русизми у піснях: співачка відповіла

Українська співачка Аліна Гросу в Мережі зіштовхнулася із критикою.

Незабаром шанувальники почують нову пісню виконавиці, а поки що вона ділиться рядками з нового треку у своїх соцмережах. У уривку, яким Аліна поділилася на своїй сторінці в Instagram, вона співає: "Я сумую за тобою, яка сонце за луною".

Саме у цьому рядку фани помітили помилку та звинуватили артистку в тому, що вона використовує в піснях русизми. Мовчати Гросу не стала та публічно відповіли на подібні коментарі. Співачка зауважила, що слово "луна" в українській мові також існує.

У відповідь на повідомлення шанувальниці виконавиця написала виноску зі словника, із поясненнями та прикладами використання цього слова.

"Пишу один раз, бо вже набридло пояснювати! Артист не випускає пісню, не перевіривши все", - зауважила Гросу.

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Нагадаємо, нещодавно Аліна Гросу розбурхала уяву шанувальників пікантними фото з пишним декольте.

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