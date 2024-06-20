Аліну Гросу розкритикували за відпочинок в Діснейленді під час війни: співачка відповіла на хейт

Українська співачка Аліна Гросу неочікувано нарвалася на критику за відпочинок в Діснейленді під час повномасштабної війни в Україні.

У своєму Instagram виконавиця поділилася, що чоловік зробив для неї сюрприз. Зокрема, коханий відвіз артистку до Діснейленду, де вона насолодилася відпочинком і чудово провела час із ностальгією за дитинством. Своєю радістю зірка ділилася у фотоблогу і, звісно ж, публікувала "щасливі фото".

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

"Не так часто можна зустріти казку в нашому житті і мить побути дитиною, купити ці вуха Мікі Мауса, побачити живий мультик, з'їсти здоровенне морозиво, повірити в чари, побути принцесою, верещати на гірках. Дякую за цю коротку мить чоловіку. Бо далі нас знов понесе доросле життя в роботу, турботи, переживання, клопоти та проблеми. А поки я Мінні Маус і Рапунцель (бо тільки в неї з усіх принцес зелені очі)", - поділилася артистка.

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Однак не всі оцінили відвертість знаменитості. Аліну Гросу розкритикували, що в Україні зараз війна і недоречно публікувати такі фото, коли гинуть діти: "Аліно, не ображайтеся, але у нас діти гинуть, а ви граєте Мікі Мауса".

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Виконавиця не стала терпіти хейт. Співачка наголосила, що ні на мить не забуває про війну в Україні. Артистка також зазначила, що займається волонтерством, а нещодавно закрила збір для дітей, які втратили батьки. Тож, співачка вважає такі зауваження недоречними. Аліна Гросу також додала, що має право на особисте життя. "Щасливі фото" зірка також публікує, адже не хоче приховувати щось від підписників.

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

"Ображаюсь, бо тільки що зібрала кошти для діток, що втратили батьків, і допомагаю, чим можу постійно, особливо дітям, щоб всі відчували любов та підтримку, що вони потрібні та кохані, щоб вірили в своє велике майбутнє. І, напевне, після цього я маю хоча б три дні на свою усмішку. Я не закриваю очі на проблеми, але маю право на особисте життя. Можу його не викладати, але це буде не чесно. Хтось збоку зніме і скаже, що я щось приховую", - відповіла зірка.

Нагадаємо, нещодавно Аліна Гросу у Лос-Анджелесі ділилася романтичним фото з чоловіком. Також виконавиця неочікувано заговорила про поповнення в родині.

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