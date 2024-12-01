Аліну Гросу заскочили у компанії відомого російського актора Романа Полянського

Українську співачку Аліну Гросу заскочили в компанії відомого російського актора. Мова йде про Романа Полянського.

Парочку зняли на відео під час святкування якоїсь події. Зокрема, кадри були зроблені в будинку. Аліна Гросу та Роман Полянський у компанії друзів саме ставили на стіл різноманітні страви. Цілком ймовірно, що вони святкували важливе в США свято – День подяки. До слова, на стіл вони ставили м'ясо, що було схоже на запечену індичку, а це головний атрибут події. Відповідний ролик поширив блогер-пліткар Богдан Беспалов.

Аліна Гросу з Романом Полянським

Таким чином Аліна Гросу вкотре дала зрозуміти, що її загадковим чоловіком і є Роман Полянський. До слова, парочка почала зустрічатися ще до повномасштабної війни. Російське вторгнення застало закоханих в Україні. Відомо, що Роман Полянський певний час прожив з Аліною Гросу на її малій батьківщині. Однак восени 2022 року актор засвітився в Росії, а співачка ж офіційно підтвердила їхній розрив.

Пара, схоже, таки дала стосункам другий шанс. Вже взимку 2024 року Аліна Гросу оголосила, що вийшла заміж. Чоловіка співачка приховує, однак фани підозрювали, що це Роман Полянський. Врешті, у вересні цього року артистка побувала на званій вечері в мера Нью-Йорка, де одна з гостей опублікувала фото Гросу з Полянським, якого назвала чоловіком виконавиці. Це й стало підтвердженням того, що співачка вийшла заміж за російського актора.

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