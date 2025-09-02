Аліну Гросу запідозрили у брехні й видали теорію про її "таємного сина": реакція зірки

Аліну Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Реклама

Українська співачка та акторка Аліна Гросу прокоментувала чутки про своє нібито таємне батьківство.

Днями артистка у своєму Instagram привітала з днем народження молодшого брата Михайла, якому виповнилося вісім років. Під зворушливим дописом з’явився коментар від користувачки, яка заявила, що хлопчик нібито не брат Аліни, а її власний син, якого вона "віддала" на виховання батькам.

Ця теорія неабияк обурила 30-річну співачку. У сторіз вона різко відреагувала на подібні закиди й пояснила, що вони абсолютно безглузді.

Реклама

"Поясніть мені логіку цієї жіночки. Коли народився мій брат, мені було 22, і я вже була у стосунках зі своїм першим чоловіком. Чому б я мала приховувати, що це моя дитина?" — емоційно зазначила Гросу.

Аліна Гросу з братом / © instagram.com/alina_grosu

Артистка наголосила, що дуже пишається братом і не мала б жодних причин приховувати його походження. Вона зізналася, що давно хотіла б мати власних дітей.

"Розумний, адекватний, у всьому просто відмінник — я не розумію, чого би я це приховала? Я сама мрію про таких дітей! Я би вже давно хотіла мати власних. Просто яка логіка того, щоб я приховувала?", — додала вона.

Гросу також підкреслила, що щиро не розуміє, як могла з’явитися така теорія. Зірка припустила, що якби була неповнолітньою — це було б справедливо, проте в неї зовсім інша ситуація.

Реклама

Варто зазначити, що коли народився Михайлик, мамі артистки, Анні Гросу, було вже понад 50 років, що, ймовірно, і спричинило дивні підозри серед прихильників.

Нині Аліна Гросу перебуває у шлюбі з російським актором Романом Полянським. У нього від попередніх стосунків є донька, яку звати Марфа.

Нагадаємо, нещодавно Аліна Гросу замилувала фото з рідним братом. Виконавиця привітала "рідну булочку" з особливим святом.