Алісса Мілано у синьо-жовтій футболці закликала підтримати українців – відео

Зірка серіалу "Всі жінки відьми", американська акторка Алісса Мілано вкотре закликала підтримати Україну.

49-річна знаменитість зняла відео, на якому постала у синьо-жовтій футболці.

Алісса, на Instagram-сторінку якої підписано понад 3 млн фанів, заохотила юзерів купувати таке вбрання. Як зазначила артистка, всі кошти від продажу передадуть у міжнародний благодійний фонд Legacy Of War Foundation, який, зокрема, допомагає українцям.

У коментарях фанати з України висловили подяку кумирці:

Аліссо, дякую від усього українського народу

Спасибі! Нам так важлива підтримка

Дякую за твою підтримку

Нагадаємо, Макс Чмерковський зізнався, що рівень медійної уваги в США до війни в Україні знизився. Втім, він зазначив, що кількість волонтерів лише збільшується.

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