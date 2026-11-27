Алісса Мілано / © Associated Press

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Голлівудська акторка Алісса Мілано вперше за тривалий час показалась із чоловіком та одразу двома дітьми.

Родинним фото зірка серіалу «Усі жінки — відьми» поділилась у своєму Instagram. Артистка показала, як вони разом святкували День подяки. Акторка із чоловіком, агентом Девідом Булгіарі, сином Майло та донькою Елізабеллою попозувала на тлі океану. Родина одягнула світле пляжне вбрання. Атмосферності фото додавали запалені факели та свічки. Що ж до частувань, то акторка з родиною насолоджувалась легкими закусками.

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У День подяки Алісса Мілано промовила особливі слова вдячності. Акторка дала зрозуміти, що в кожній події намагається шукати позитив. Окрім того, вона неабияк тішиться тому, хто присутній в її житті, та вдячна родині, що та поруч.

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Алісса Мілано з чоловіком та дітьми / © instagram.com/milano_alyssa

«Я вдячна за дощ ще до того, як він проллється. Я вдячна за сонце, що сходить і заходить на очах. Я вдячна цим дітям за те, що вони є найкращим, що в нас є. Я вдячна усій своїй родині за те, що вони підхоплюють жарт навіть тоді, коли зовсім не до сміху. Я вдячна своїм друзям, які знаходили мене знову і знову. Я вдячна тобі за те, що ти досі тут, зі мною. З Днем подяки!» — зазначила акторка.

Зазначимо, Алісса Мілано вже 17 років проживає в шлюбі з Девідом Булгіарі. Разом подружжя виховує двох дітей — 15-річного Майло та 12-річну Елізабеллу.

Нагадаємо, нещодавно дружина голлівудського актора Брюса Вілліса на рідкісному фото показала їхніх доньок. Модель Емма Гемінг похизувалась, як із ними відпочиває в Австрії.

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