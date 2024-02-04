Алла Костромічова показала рідкісне фото з чоловіком-іноземцем і помітно підрослим сином

Відома українська модель, зірка світових подіумів, Алла Костромічова потішила шанувальників сімейним контентом.

Так, на сторінці в Instagram знаменитість опублікувала світлину зі своїм коханим, бізнесменом Джейсоном Капоне. На зображенні модель також тримає свого сина на руках на тлі хмарочосів.

До слова, влітку минулого року Алла стала мамою вдруге. Вона народила донечку, яку назвала Авророю. Так, шанувальники знаменитості поцікавилися, чи немає ревнощів у її старшого сина до сестри. Зірка зізналася, що у їхній сім'ї такого немає. І поділилася своїм секретом, як уникати дитячих капризів у цьому випадку. Зокрема, Костромічова радить приділяти увагу й давати однакову кількість любові обом дітям.

Алла Костромічова з чоловіком та сином / Фото: instagram.com/alla

"Обожнює. Найголовніше давати старшому достатньо любові й брати на ручки", - поділилася Алла.

Також модель зізналася, що наразі разом з дітьми та чоловіком перебуває на території США в Пуерто-Ріко.

Алла Костромічова / Фото: instagram.com/alla

Нагадаємо, нещодавно рідкісною світлиною зі своїм чоловіком ділилася українська акторка Анна Кошмал. Вони з коханим постали в однакових образах.

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