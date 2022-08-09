Алла Костромічова показала рідкісне романтичне фото зі своїм чоловіком

Відома модель Алла Костромічова не звикла афішувати своє особисте життя.

Зокрема, вона рідко тішить своїх прихильників знімками, на яких зображені зі своїм коханим – бізнесмен Джейсоном Капоне.

Утім, зірка вирішила зробити виключення. У своєму Instagram знаменитість опублікувала фото, на якому позує з чоловіком. Знімок був зроблений у Амальфі, де нині подружжя перебуває на відпочинку.

Алла Костромічова з чоловіком / Фото: instagram.com/alla

У коментарях прихильники Алли засипали її компліментами. А от блогер та ведучий Олексій Дурнєв не стримався та вирішив пожартувати над парочкою. Він написав, що Алла – копія батька. Під татом блогер мав на увазі чоловіка Костромічової.

Зазначимо, Алла Костромічова одружена понад шість років і виховує сина Сальваторе, якому в листопаді виповниться сім років.

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