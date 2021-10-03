Алла Костромічова розсекретила свою фобію

Модель боїться літати.

Відома українська модель, зірка світових подіумів, Алла Костромічова розсекретила свій страх.

Так, знаменитість має аерофобію – страх польотів. Про це вона розповіла у програмі "Світське життя".

"Можу плакати в літаку, триматися, просити незнайомих людей зі мною розмовляти, п’ю навіть заспокійливе, це просто таки проблема", – зізналася зірка.

Втім, попри це, Алла наважилася стрибнути з парашутом. Знаменитість поділилася, що їй не було наскільки боязко, оскільки, політ триває дуже мало часу.

"Це настільки швидко, що твій мозок не розуміє, що відбувається, він вимикається, 40 секунд вільного падіння, обличчя сіпається, 250 км/год повітря і просто ти є. Коли я стрибала з парашутом, я пообіцяла, що наступного вікенду я повернуся і буду вже стрибати без інструктора, але цього не сталося, вже мабуть і сезон закінчився", – поділилася телеведуча.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна пригадала свою жахливу фотосесію для журналу ELLE. 2006 року ведуча полетіла до Нью-Йорка, але знімання виявилися провальними.

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