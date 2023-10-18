Алла Кудлай показала 28-річну Ніну Матвієнко разом з чоловіком на архівному фото

Народна артистка України Алла Кудлай поділилася архівною фотографією, яка була зроблена на її весіллі з першим чоловіком 48 років тому.

На сторінці в Facebook виконавиця запостила раритетний знімок, на якому зображена покійна легендарна українська співачка Ніна Матвієнко, якій тоді було 28 років. На знімку вона зображена разом з чоловіком Петром.

Обидві народні артистки на той час співали у хорі імені Верьовки:

"Передивляючись архів, знайшла фото свого весілля… Спогади, спогади, спогади… Ми були молодими і все життя було попереду… На фото дівчата з хору ім. Г. Верьовки і покійна Ніна Матвієнко зі своїм чоловіком Петром…Не віриться, сумно…Світла і вічна пам'ять Ніночці", - підписала фотографію Алла Кудлай.

Алла Кудлай показала Ніну Матвієнко з чоловіком на архівному фото

Шанувальники супроводили цю фотографію коментарями, сповненими співчуттями та сумом:

Яка вона була красуня, Господь подарував і вроду і талант! Царство Небесне

Вона була втіленням українки – справжньої жінки, гарної, доброї, справедливої, вірної!

Дуже сумуємо, вона була неперевершена!

Нагадаємо, що Ніна Митрофанівна Матвієнко померла 8 жовтня. За декілька днів, 10 жовтня їй мало б виповнитися 76 років. 11 жовтня легенду провели в останню путь. З нею попрощалися у Національній Філармонії України. Поховали виконавицю на Звіринецькому кладовищі.

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