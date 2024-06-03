Алла Кудлай розповіла про останню зустріч з Ніною Матвієнко та чому її навчила покійна артистка

Народна артистка України Алла Кудлай розповіла про дружбу зі співачкою Ніною Матвієнко та реакцію на її смерть.

Так, виконавиця пригадала, як вона починала свою співочу кар'єру у хорі ім. Г. Верьовки, де з нею співала Ніна Матвієнко. Як зізнається Алла Кудлай, свого часу легендарна артистка неабияк повпливала на неї. Зокрема, навчала співу, допомагала з костюмами та ділилася рецептами улюблених смаколиків.

"Я прийшла в колектив хору ім. Г. Верьовки. Ми з Ніною Матвієнко, яка була солісткою, завжди спілкувалися, вона мене вчила. Дуже вона мені допомагала і пісні давала. Навіть художницю свою дала, яка зробила для мене перший костюм з головним убором. Вона багато дала мені народних пісень. До прикладу "Ішло дівча лучками". Я зробила аранжування і виконувала у своєму бенефісі. Вона така щира була. Я досі печу пиріг за її рецептом з пісочного тіста та згадую її добрим словом", - розповіла співачка в інтерв'ю Rostyslove Production.

Ніна Матвієнко / Фото: instagram.com/8.23.88

Алла Кудлай також пригадала, як востаннє бачилася з легендарною співачкою на благодійному концерті. Як зізнається виконавиця, вона потім довго не могла прийти до тями після смерті зірки.

"Остання зустріч була на благодійному концерті. Коли я дізналася сумну звістку, я дуже плакала. Бо я ось бачилася з Ніною, а більше її нема", - зі смутком додала артистка.

Зазначимо, Ніна Митрофанівна Матвієнко померла 8 жовтня 2023 року. За декілька днів, 10 жовтня їй мало б виповнитися 76 років.

Нагадаємо, нещодавно Алла Кудлай розсекретила, де перебуває її син та невістка з онуками. До того ж знаменитість розповіла про їхні таланти.

Читайте також: