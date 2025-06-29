Алла Кудлай розсекретила, де зараз мама Насті Каменських і чи підтримують вони зв'язок

Алла Кудлай, Лідія Каменських

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Народна артистка України Алла Кудлай розповіла подробиці дружби зі своєю кумою Лідією Каменських.

Виконавиця вже тривалий час спілкується з мамою Насті Каменських і підтримує з нею зв'язок дотепер. За словами Алли Кудлай, історія їхньої дружби почалася ще з часів роботи в одному колективі – Хорі імені Г. Верьовки. Згодом вони стали кумами та любили проводити час разом на відпочинку. Проте співачка говорить, що зараз їхнє спілкування все ж зменшилося через проживання Лідії Каменських в Іспанії.

Алла Кудлай і Лідія Каменських

"З Лідою Каменських ми працювали у Хорі імені Г. Верьовки, разом виїжджали на гастролі, жили в одній кімнаті. Ділили кусок хліба навпіл. Згодом стали кумами. Я хрещена Насті Каменських. Дружимо досі, їздили з Лідою відпочивати разом і в Трускавець, і в Одесу. Вона зараз в Іспанії, тому телефонуємо одна одній дуже рідко. Загалом мої подруги — це неймовірні жінки. А якщо говорити в цілому про дружбу як таку, то я дуже люблю пісню Павла Зіброва і Гаріка Кричевського "Вірні друзі", — зазначила Алла кудлай в інтерв'ю "Апострофу".

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Нагадаємо, нещодавно співачка KOLA показала небачені фото з весілля з чоловіком, який живе за кордоном.