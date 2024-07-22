Алла Кудлай святкуватиме ювілей: як росіяни змушували змінити ім'я, загибель чоловіка і чому залишилася самотньою

Вже у вівторок, 23 липня, о 19:00 на телеканалі "1+1 Україна" покажуть спеціальний випуск оновленого токшоу "Говорить вся країна". Прем'єрний епізод буде присвячений легендарній українській співачці Аллі Кудлай.

На честь її 70-річного ювілею зберуться близькі та палкі прихильники. Пані Алла розкаже про складні вибори і невідомі факти своєї біографії, як заспівала гімн всіх холостячок та як склалось її особисте життя.

Алла Кудлай у проєкті "Говорить вся країна" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

За словами Кудлай, 1993 року вона отримала запрошення на московський конкурс "С песней по жизни". Там російські музичні продюсери запропонували молодій українській співачці карколомну кар'єру, але за однієї умови.

"Вони попросили мене змінити ім'я. Бо тоді на естраді могла бути тільки одна Алла. Я відповіла: "Батько і мама живі, як я зміню ім'я?". Я категорично відмовилась", - пригадує пані Алла.

Алла Кудлай у проєкті "Говорить вся країна" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Алла Кудлай не підозрювала, що пісня "Красива жінка незаміжня" стане пророчою у її житті. Ювілярка пригадає день трагічної загибелі чоловіка в аварії, у якій і сама була травмована.

"Мої батьки були дуже віруючими, і вони мене навчили молитись. Я поріг дома не переступлю, поки не прочитаю молитов. А в той день я не помолилась", - розповідає пані Алла про трагічний день.

Як 2014 року українська зірка відмовила російському генералу, який залицявся до неї та в чому полягає секрет молодості та краси Алли Кудлай – дивіться у оновленому токшоу "Говорить вся країна".

Алла Кудлай у проєкті "Говорить вся країна" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

У нових випусках глядачі побачать особисті історії, про які завтра говоритиме вся країна. Чесні історії успіху і падінь, подолань складних життєвих ситуацій, інсайти, що надихають і дають сили.

"Усі ми зараз втомлені і переживаємо спільну травму. Але маємо, попри все, берегти одне одного, помічати добро навколо. Ми маємо не добивати інших жорстоким словом, а стати опорою, ресурсом, натхненням, джерелом життєстійкості. "Говорить вся країна" допомагає визначити особисту позицію, побачити безліч варіантів рішень складної ситуації і наважитись брати відповідальність за зміни у власному житті. Ми будемо ставити складні запитання і разом шукати у студії відповідь. Маємо прожити ці складні часи. І зробити це можемо тільки разом", - говорить ведучий проєкту Олексій Суханов.

Олексій Суханов / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Дивіться оновлене токшоу "Говорить вся країна" на "1+1 Україна".

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