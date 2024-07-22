Алла Кудлай висловилася про хрещеницю Каменських і спілкування з її мамою: "Болюче питання"

Народна артистка України Алла Кудлай вперше за тривалий час заговорила про свою зіркову хрещеницю Настю Каменських.

Виконавиця доволі неоднозначно відреагувала на цю тему під час інтерв'ю Аліні Доротюк. Зокрема, зазначила, що відмовляється будь-що коментувати про життя зірки під час повномасштабного вторгнення й на запитання про російськомовний репертуар Каменських відповіла, що це виключно її справа. Також Алла Кудлай зазначила, що вкрай рідко спілкується з Настею. Проте називати істинних причин не стала.

"Можна я не буду на це відповідати? Це її особиста справа. Дуже рідко (спілкуємося – прим. ред.). Для мене це болюче питання. Не хочу (відповідати на запитання – прим. ред.) і все", - зізналася співачка.

Алла Кудлай

Також Алла Кудлай прокоментувала її стосунки з зірковою кумою Лідією Каменських. Як зізнається артистка, вони досі підтримують дружній зв'язок.

"Так, з Лідою спілкуємося. Інколи", - лаконічно відповіла знаменитість.

Водночас зірка дуже тішиться спілкуванню з колегою, співаком Павлом Зібровим. За її словами, вона дуже тісно пов'язана з його родиною та вони часто телефонують одне одному.

"З Пашкою Зібровим, мій дружочок. У нього така приємна Мариночка. Спілкуємося ще з часів, коли Марина була вагітна. Приємні дуже люди. Дякую долі, що звела мене з такими людьми. Я завжди телефоную. З кумою теревеню", - додала артистка.

Нагадаємо, вже 23 липня співачка Алла Кудлай відсвяткує 70-річчя. З нагоди ювілею артистка у спецвипуску "Говорить країна" розповість, як росіяни змушували змінити ім'я, загибель чоловіка і чому залишилася самотньою. Де та коли можна подивитися випуск – дізнавайтеся за посиланням.

Читайте також: