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Алла Кудлай вперше за тривалий час показала свого 47-річного сина: який вигляд він має

Алла Кудлай вперше за тривалий час показала свого 47-річного сина: який вигляд він має

Алла Кудлай

Співачка публічно звернулася до єдиного нащадка.

Народна артистка України Алла Кудлай вперше за тривалий час поділилася родинним контентом.

Так, днями артистка зворушливо привітала свого єдиного сина Максима з днем народження. У святковий день вона опублікувала рідкісне фото з іменинником. На зображенні зірка в яскравій сукні обійняла 47-річного сина, який був убраний в білу сорочку.

У своєму зверненні до іменинника Алла Кудлай побажала йому здоров'я, щастя та чимскорішого возз'єднання з дітьми й дружиною, які зараз перебувають за кордоном через війну. І вкотре нагадала Максиму, що для неї він завжди залишиться дитиною.

Алла Кудлай з сином / ©
Алла Кудлай з сином

"Максимчику, мій дорогий синочок! Вітаю з днем народження! Будь здоровий і щасливий! Скільки б тобі років не було, ти завжди, завжди моя дитина. Проросло посіяне зерно, ми з тобою, рідний мій, родина… Хай береже Господь тебе і твою родину скрізь і всюди, а дітки і дружина Марточка якнайскоріше повернуться додому, в мирну Україну! З днем народження, синочок!", - зворушила виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно Алла Кудлай ділилася, де зараз проживає її син Максим під час війни та якими унікальними талантами володіють її невістка та онуки.

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