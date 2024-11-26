Алла Кудлай вперше за тривалий час показала свого 47-річного сина: який вигляд він має

Народна артистка України Алла Кудлай вперше за тривалий час поділилася родинним контентом.

Так, днями артистка зворушливо привітала свого єдиного сина Максима з днем народження. У святковий день вона опублікувала рідкісне фото з іменинником. На зображенні зірка в яскравій сукні обійняла 47-річного сина, який був убраний в білу сорочку.

У своєму зверненні до іменинника Алла Кудлай побажала йому здоров'я, щастя та чимскорішого возз'єднання з дітьми й дружиною, які зараз перебувають за кордоном через війну. І вкотре нагадала Максиму, що для неї він завжди залишиться дитиною.

Алла Кудлай з сином

"Максимчику, мій дорогий синочок! Вітаю з днем народження! Будь здоровий і щасливий! Скільки б тобі років не було, ти завжди, завжди моя дитина. Проросло посіяне зерно, ми з тобою, рідний мій, родина… Хай береже Господь тебе і твою родину скрізь і всюди, а дітки і дружина Марточка якнайскоріше повернуться додому, в мирну Україну! З днем народження, синочок!", - зворушила виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно Алла Кудлай ділилася, де зараз проживає її син Максим під час війни та якими унікальними талантами володіють її невістка та онуки.

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