Алла Кудлай висловилася про онуків за кордоном і чому не може поїхати до них: "Мені так шкода"

Алла Кудлай

Народна артистка України Алла Кудлай розповіла про життя онуків в Англії та чому не навідується до них.

Артистка зізналася, що її двоє онуків разом із невісткою Мартою Спіженко мешкають в Англії, і розлука з родиною дається їй украй важко. За словами Кудлай, найбільше болить серце за дітей, які змушені зростати далеко від дому. Алла Кудлай в інтерв’ю blik.ua розповіла, що її онук Андрійко вже пішов до школи й має гарний голос, а онучка-школярка Уляна досягла вільного рівня володіння англійською мовою. Востаннє вся родина приїжджала до України 2023 року.

«Мені так шкода, що я не можу поїхати з нею (невісткою Мартою Спіженко — прим. ред.) десь на концерті заспівати. І дітей шкода. Уляна, коли виїжджали вони звідси, все повторювала: „Я нікуди не поїду з дому“. Онуку Андрійку зараз п’ять років, а Уляні вже 10-ть. Андрійко дуже гарно співає і вже ходить до школи. А Уляна вільно англійською мовою розмовляє. Вони всі разом приїжджали сюди 2023 року. Були два тижні, що як один день пролетіли. І знову прощання, і знову сльози. Ну бо важко моїм на чужині. Всім важко», — поділилася артистка.

Алла Кудлай і онуки

Попри сильне бажання бути поруч із рідними, сама Алла Кудлай наразі не наважується на далеку дорогу. Причина — страх складних переїздів і фізичне навантаження, яке, за її словами, їй уже важко витримати. Тож різдвяні свята Алла Кудлай проведе в Україні. Втім, без привітань онуки не залишаться — співачка планує бути з ними на зв’язку онлайн.

«Боюся, що дорогу не подужаю. Я звикла, що мене за руку водять, а тут тисяча пересадок, поїзди запізнюється, на літак не встигаєш. То не дорога, то жах. Все не для людей зроблено. І я боюся. що цього не витримаю. Тож буду вітати онуків з Різдвом онлайн, що вже зробиш», — додала зірка.

