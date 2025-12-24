ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
228
Час на прочитання
2 хв

Алла Кудлай висловилася про онуків за кордоном і чому не може поїхати до них: "Мені так шкода"

Новорічні свята артистка зустрічатиме на Батьківщині без онуків.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Алла Кудлай

Алла Кудлай

Народна артистка України Алла Кудлай розповіла про життя онуків в Англії та чому не навідується до них.

Артистка зізналася, що її двоє онуків разом із невісткою Мартою Спіженко мешкають в Англії, і розлука з родиною дається їй украй важко. За словами Кудлай, найбільше болить серце за дітей, які змушені зростати далеко від дому. Алла Кудлай в інтерв’ю blik.ua розповіла, що її онук Андрійко вже пішов до школи й має гарний голос, а онучка-школярка Уляна досягла вільного рівня володіння англійською мовою. Востаннє вся родина приїжджала до України 2023 року.

«Мені так шкода, що я не можу поїхати з нею (невісткою Мартою Спіженко — прим. ред.) десь на концерті заспівати. І дітей шкода. Уляна, коли виїжджали вони звідси, все повторювала: „Я нікуди не поїду з дому“. Онуку Андрійку зараз п’ять років, а Уляні вже 10-ть. Андрійко дуже гарно співає і вже ходить до школи. А Уляна вільно англійською мовою розмовляє. Вони всі разом приїжджали сюди 2023 року. Були два тижні, що як один день пролетіли. І знову прощання, і знову сльози. Ну бо важко моїм на чужині. Всім важко», — поділилася артистка.

Алла Кудлай і онуки

Алла Кудлай і онуки

Попри сильне бажання бути поруч із рідними, сама Алла Кудлай наразі не наважується на далеку дорогу. Причина — страх складних переїздів і фізичне навантаження, яке, за її словами, їй уже важко витримати. Тож різдвяні свята Алла Кудлай проведе в Україні. Втім, без привітань онуки не залишаться — співачка планує бути з ними на зв’язку онлайн.

«Боюся, що дорогу не подужаю. Я звикла, що мене за руку водять, а тут тисяча пересадок, поїзди запізнюється, на літак не встигаєш. То не дорога, то жах. Все не для людей зроблено. І я боюся. що цього не витримаю. Тож буду вітати онуків з Різдвом онлайн, що вже зробиш», — додала зірка.

Нагадаємо, нещодавно актор Тарас Цимбалюк приїхав на Різдво до батьків і показав підготовку до особливої сімейної вечері.

Дата публікації
Кількість переглядів
228
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie