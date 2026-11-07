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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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67
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Алла Кудлай виїхала з квартири у Києві: де зараз живе співачка і що її рятує під час блекаутів

Народна артистка України уже кілька років не мешкає у власній столичній квартирі.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Алла Кудлай

Алла Кудлай

Народна артистка України Алла Кудлай тимчасово переїхала зі своєї квартири у Києві.

Так, понад 30 років тому артистка придбала власне майно — трикімнатну оселю у столиці з видом на Дніпро. Проте з приходом повномасштабного вторгнення 72-річна зірка виїхала за місто. Там вона проживає у сімейному гніздечку сина Максима Кудлая.

На проєкті «Наодинці з Гламуром» чоловік розповів, що разом з мамою перечікує непрості часи з вимкненням води й світла. Станом на зараз родина не має запасного плану у випадку різкого погіршення ситуації й говорить, що сподівається на краще.

«Ми живемо за містом. Після початку повномасштабної війни забрав маму до себе в приватний будинок. Живемо разом. Будемо молитися, аби якнайскоріше закінчилася ця війна». — розповів Максим Кудлай у розмові з Анною Севастьяновою.

Алла Кудлай з сином Максимом / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

Алла Кудлай з сином Максимом / © Скриншот з проєкту "Наодинці з Гламуром"

Водночас Максим розповів, що будинок забезпечений усім необхідним для комфортного життя під час блекаутів. Зокрема, вони придбали генератор і користуються каміном, який їх неодноразово виручав у морози.

«Зима показала, що треба готувати сани з літа. У нас є генератор, камін. Запаслися дровами. Минулого року камін нас дуже сильно врятував, бо 12 днів сиділи без тепла, коли зламався котел», — додала зіркова родина Кудлай.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: СУМСЬКА БЕЗ ВОДИ, ЗІБРОВ відкладає ДРОВА, а ЯРЕМЧУКИ живуть на акумуляторах: ЗІРКИ готуються до ЗИМИ

Нагадаємо, нещодавно акторка Ольга Сумська зізналася, як рятується під час відключення води та світла, та чим запасається.

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