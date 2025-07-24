Алла Кудлай загадково висловилася про особисте життя та де зараз живе: "Заробила на квартиру"

Алла Кудлай

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Народна артистка України Алла Кудлай вперше за тривалий час висловилася про особисте життя.

Так, в інтерв'ю для "Сніданку з 1+1" Алла Петрівна на запитання про коханого лаконічно, але загадково відповіла: "Не скажу". Крім того, майстерно ухилилася від відповіді й удруге вже за допомогою рядків із пісні: "То все тайна, то все тайна, де гуляла дівка файна. Де гуляла, з ким бувала і коли".

Натомість Кудлай, якій днями виповнився 71 рік, розповіла про майно у Києві. Як виявилося, співачка вже давно володіє квартирою поблизу Дніпра та не приховує, що купила її за власний кошт понад 30 років тому. До слова, з помешкання зірки відкривається неймовірний краєвид, яким, за словами Алли Петрівни, вона милується щодня. Ба більше, життя поблизу Дніпра дозволяє їй регулярніше займатися улюбленим хобі – плаванням з ластами.

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Алла Кудлай / © пресслужба каналу "1+1"

"Заробила на квартиру. 1994 року вийшла моя платівка "Роксолана" і я отримала 18 тисяч. Я заплатила за цю трикімнатну квартиру. Але вигляд з вікна… Я завжди виходжу й молюся на Лавру, Видубицький монастир. І звісно, щойно починається сезон, беру ласти й переходжу дорогу. Пливу до моста Патона та назад", — поділилася виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно співак Олег Винник назвав "домом" іноземну країну та розкрив правду про своє громадянство.