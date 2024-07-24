Алла Кудлай здивувала розміром своєї пенсії: "Мені соромно говорити"

Народна артистка України Алла Кудлай здивувала розміром своєї пенсії.

Співачка розповіла, що хотіла б дати масштабний концерт в Україні, зокрема, зібрати Палац "Україна" або хоча б "Жовтневий палац". Утім, виконавиця зізнається, що просто не витягне фінансові зобов'язання. Алла Кудлай поділилася, що вона живе лише на пенсію, розмір якої просто мізерний. Співачка не може дозволити собі покрити такі великі витрати.

Алла Кудлай / Фото: скриншот з відео

"Для того, щоб провести, наприклад, концерт в Палаці "Україна", здається, я точно не можу сказати, скільки там треба, але треба 800 з чимось тисяч за одну тільки оренду заплатити. При моїй пенсії… Я вам соромлюся про це сказати. У мене дуже величезний стаж роботи і така пенсія, що мені просто соромно говорити вам... Тому поки що, через те, що не вистачає коштів, я не проводжу такі концерти. Навіть у "Жовтневому палаці". Там менше, звичайно, 180 тисяч, здається", - розповіла співачка в інтерв'ю Аліні Доротюк.

А от суму пенсії Алла Кудлай називати не стала. Артистка зізнається, що їй просто соромно про таке говорити. Ба більше, під час інтерв'ю вона різко відрізала, що не збирається розсекречувати розмір своєї пенсії і попросила не ставити їй таких запитань. Єдине, в чому зізналась співачка, що живе вона лише на пенсійні виплати, а інших доходів не має.

Алла Кудлай / Фото: скриншот з відео

"Живу на пенсію. Розмір пенсії не скажу, мені соромно говорити", - відрізала співачка.

Нагадаємо, нещодавно Алла Кудлай приголомшила зовнішнім виглядом. Артистка показалася до та після макіяжу, а також здивувала зачіскою з блакитним волоссям.

Алла Кудлай приголомшила перевтіленням з блакитним волоссям та професійним макіяжем

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