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Алла Кудлай зізналася, де перебуває її син і невістка з онуками під час війни

Алла Кудлай зізналася, де перебуває її син і невістка з онуками під час війни

Алла Кудлай зізналася, де перебуває її син і невістка з онуками під час війни

Алла Кудлай

Співачка також похизувалася талантами родини.

Народна артистка України Алла Кудлай розповіла про свою родину та їхнє життя під час повномасштабного вторгнення.

Так, виконавиця зізналася, що разом з сином Максимом перебуває зараз у Києві й ще з початку війни вирішила зоставатися в столиці. Натомість дружина сина з дітьми через небезпеку в Україні виїхала до Великої Британії. За словами Алли, онуки та невістка, співачка Марта Спіженко, дуже творчі. Зокрема, вони мають хист до співу й часто беруть участь у різноманітних конкурсах за кордоном.

Алла Кудлай з онуками / ©
Алла Кудлай з онуками

"Вони (невістка з онуками - прим. ред.) поїхали до Англії й там залишилися. З початку війни вони приїжджали лише раз на два тижні. Дуже сумую за своїми онуками, чотирирічним Андрійком і Уляшкою, якій 10 років буде ось. І звісно, за своєю невісточкою Мартою Спіженко, моєю красунею і співучим соловейком. У неї неймовірний тембр голосу. Уляна та Андрійко також співають", - розповіла співачка в інтерв'ю Rostyslove Production.

Алла Кудлай з сином і невісткою / ©
Алла Кудлай з сином і невісткою

Нагадаємо, нещодавно співачка Тоня Матвієнко розсекретила, де перебувають її рідні брати під час війни і чим займаються.

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