Алла Кудлай зізналася, де перебуває її син і невістка з онуками під час війни

Народна артистка України Алла Кудлай розповіла про свою родину та їхнє життя під час повномасштабного вторгнення.

Так, виконавиця зізналася, що разом з сином Максимом перебуває зараз у Києві й ще з початку війни вирішила зоставатися в столиці. Натомість дружина сина з дітьми через небезпеку в Україні виїхала до Великої Британії. За словами Алли, онуки та невістка, співачка Марта Спіженко, дуже творчі. Зокрема, вони мають хист до співу й часто беруть участь у різноманітних конкурсах за кордоном.

Алла Кудлай з онуками

"Вони (невістка з онуками - прим. ред.) поїхали до Англії й там залишилися. З початку війни вони приїжджали лише раз на два тижні. Дуже сумую за своїми онуками, чотирирічним Андрійком і Уляшкою, якій 10 років буде ось. І звісно, за своєю невісточкою Мартою Спіженко, моєю красунею і співучим соловейком. У неї неймовірний тембр голосу. Уляна та Андрійко також співають", - розповіла співачка в інтерв'ю Rostyslove Production.

Алла Кудлай з сином і невісткою

Нагадаємо, нещодавно співачка Тоня Матвієнко розсекретила, де перебувають її рідні брати під час війни і чим займаються.

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