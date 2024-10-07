Алла Кудлай зізналася, як з хрещеницею Настею Каменських спілкується під час війни

Співачка розповіла також про стосунки з кумою.
Народна артистка України Алла Кудлай розповіла про стосунки зі своєю похресницею, співачкою Настею Каменських.
Так, Алла Петрівна відверто зізналася, що полюбляє слухати пісні хрещеної доньки та є її прихильницею. Як говорить виконавиця, більше фаворитів серед українських артистів вона не має. Окрім того, Кудлай зазначає, що спілкується з зіркою по телефону. Таким самим чином вона підтримує зв'язок і з кумою, мамою Каменських Лідією. Проте більше жодних подробиць ані їхніх зустрічей, ані спілкування народна артистка не стала розкривати.
"Мені подобається (з українських артистів – прим .ред.) Настя Каменських. Ліда телефонувала мені й Настя теж раніше трошки", - розповіла Кудлай в коментарі "Люкс ФМ".
Цікаво, що раніше Алла Кудлай говорила, що майже не спілкувалася з Настею. Тож, вочевидь стосунки виконавиці із зіркової похресницею все ж з часом налагодилися.
Нагадаємо, нещодавно співачка Алла Кудлай розсекретила розмір своєї пенсії та чому не проводить великих шоу. Також знаменитість зізналася, чи має додаткові джерела доходу.
Читайте також:
- Леся Нікітюк підтвердила роман з молодшим на 9 років військовим і вперше повністю показала його
- Соліст "ТІК" Віктор Бронюк показав рідкісні фото з дружиною-красунею і публічно звернувся до неї
- Мадонна повідомила про горе в її родині: "Я зробила все можливе"
- Актор Козлов заговорив про весілля, роботу офіціантом під час війни і про майбутнє поповнення в сім'ї