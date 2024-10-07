Алла Кудлай зізналася, як з хрещеницею Настею Каменських спілкується під час війни

Народна артистка України Алла Кудлай розповіла про стосунки зі своєю похресницею, співачкою Настею Каменських.

Так, Алла Петрівна відверто зізналася, що полюбляє слухати пісні хрещеної доньки та є її прихильницею. Як говорить виконавиця, більше фаворитів серед українських артистів вона не має. Окрім того, Кудлай зазначає, що спілкується з зіркою по телефону. Таким самим чином вона підтримує зв'язок і з кумою, мамою Каменських Лідією. Проте більше жодних подробиць ані їхніх зустрічей, ані спілкування народна артистка не стала розкривати.

Настя Каменських / Фото: instagram.com/kamenskux

"Мені подобається (з українських артистів – прим .ред.) Настя Каменських. Ліда телефонувала мені й Настя теж раніше трошки", - розповіла Кудлай в коментарі "Люкс ФМ".

Цікаво, що раніше Алла Кудлай говорила, що майже не спілкувалася з Настею. Тож, вочевидь стосунки виконавиці із зіркової похресницею все ж з часом налагодилися.

Нагадаємо, нещодавно співачка Алла Кудлай розсекретила розмір своєї пенсії та чому не проводить великих шоу. Також знаменитість зізналася, чи має додаткові джерела доходу.

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