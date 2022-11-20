Алла Мазур показалася на тлі обгорілого трансформатора однієї з підстанцій, у яку поцілили окупанти

Ведуча ТСН Алла Мазур побувала на місці влучання російських ракет по нашим електростанціям.

На сторінці в Instagram ведуча поділилася моторошними кадрами обгорілого трансформатора, який є "серцем" кожної підстанції:

"Побачила на власні очі, чому так складно ремонтувати обстріляні рашистами наші енергомережі. Ось цей обгорілий велет, як із космічної саги – трансформатор, серце кожної підстанції. Після таких "поранень" відновити його практично неможливо. Виготовити новий – це 12-18 місяців: такого часу ми не маємо, зима вже тут. Тому наші шукають такі штуки за кордоном. А їх ще й треба якось привезти - залізницею…" – поділилася ведуча.

Алла Мазур зустрілася з головою "Укренерго" Володимиром Кудрицьким, який для ТСН розповів та показав все це на одній з підстанцій, яка зазнає обстрілів російськими окупантами особливо часто, бо "вона важлива". Де саме вона розташована, Мазур не стала вказувати у рамках безпеки.

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Також ведучу вразило, з якою відданістю хлопці-енергетики працюють на холоді, аби полагодити наслідки руйнувань, які завдали окупанти:

"Але наші хлопці-енергетики і справді працюють майже безперервно, у кілька змін, в мороз і сніг. Ми навіть поки говорили, підмерзли добряче. А вони на верхотурі щось там стукають, ріжуть холоднючий метал, зварюють… Розуміючи, що може прилетіти знову. Вся надія на їхню впертість. Подякувала від усіх нас", - поділилася ведуча.

Окрім того Алла Мазур пояснила, чому у когось світло у будинках вимикають частіше, у когось – рідше:

"Чому одні будинки можуть відключати частіше, а інші рідше, хоч вони і в однакових умовах: що нас так дратує. Коли аварійно треба знизити напругу в мережі, щоб вона не розвалилась - вирубають насамперед тих, хто "їсть" більше: цілими вузлами. Якщо ви на лінії, де багато великих споживачів і нема критичної інфраструктури - будинок вимикатимуть частіше", - пояснила ведуча.

Алла Мазур також поділилася лайфгаком: "Коли з'являється нарешті електрика - від радості не треба вмикати все зразу: і кондиціонер, і комп'ютер, і пралку, і плиту, і бойлер, і світло у кожній кімнаті… Бо так ми і сигналізуємо: ось тут "їдять" електрики найбільше".

Нагадаємо, ведучий ЖВЛ на ТЕТ Нікіта Добринін раніше розповів, як разом з родиною економить електроенергію.

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