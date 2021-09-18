Алла Мазур розповіла про 13-річного сина-підлітка: "Зараз непростий період дорослішання"

Ведуча відповіла, чи не виникають між ними суперечки вдома.

Українська журналістка та телеведуча "ТСН.Тиждень" на 1+1 Алла Мазур, яка розповіла про втрату близької людини, поділилася історіями про свого сина.

У "Сніданку з 1+1" знаменитість зазначила, що зараз Артему 13 років. Ведуча показала світлини свого нащадка – ще коли він був зовсім маленьким: на відпочинку у Болгарії, його перше причастя, на 1 вересня син-першокласник разом з дідусем та бабусею у вишиванках.

скріншот з відео

Алла Мазур з батьками та сином / пресслужба каналу "1+1"

А потім – минулорічні, де син займається стрибками на трюковому самокаті. Цей вид спорту і донині його головне захоплення.

facebook.com/1plus1.AllaMazur

Зараз Артем, як і більшість підлітків, відмовляється фотографуватися, але телеведуча спокійно сприймає таке бажання сина.

"У Артема зараз підлітковий вік — йому вже 13 років. Як кажуть педагоги, це час сепарації, усвідомлення власного Я, такого трішечки відділення від батьків. Син любить висловити власну позицію - дуже цікаво почути його міркування про життя. Час від часу ми про щось сперечаємося. Тьома подорослішав, тепер вмовити його на фотографії дуже важко, практично неможливо, бо навіть на 1 вересня він уже відмовився фотографуватися. Але я поважаю його власну позицію. Як пояснили психологи, цей період віддалення діти мусять пройти. Добре, коли вони проходять це вчасно, в підлітковому віці, і нам, батькам, варто розуміти наших підлітків і не ображатися", - сказала Алла Мазур.

пресслужба каналу "1+1"

Також Єгор Гордєєв запитав, чи не виникають між ними суперечки вдома у його період дорослішання, на що Алла відповіла: "Я була готова до цього періоду, і він, звичайно, непростий. Але Артем такий мудрий буває, що часом мене дивує. Тішить те, що ми періодично переглядаємо ці дитячі фотографії, і тоді він тане, тому що згадує оці всі щасливі моменти".

пресслужба каналу "1+1"

Цьогорічний день народження для Алли Мазур і радісний, і сумний водночас: вона вилікувалася від онко і зараз живе здоровим повноцінним життям; але й це перший день народження, який телеведуча відзначила без мами, Марії Степанівни. Але, як каже Алла, вона не впускає в себе цю думку, відчуває маму поряд, говорить з нею - мама завжди залишиться в її серці.

Нагадаємо, раніше Алла Мазур у свій день народження вперше показала архівні фото із сімейного альбому. Ведуча також розповіла, як провела цей рік.

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