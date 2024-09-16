Алла Мазур розповіла про 16-річного сина і зізналась, що їй допомагає триматися під час війни

Тележурналістка і ведуча інформаційно-аналітичної програми "ТСН. Тиждень" Алла Мазур 16 вересня святкує день народження. Знаменитості виповнюється 59 років.

Напередодні свята ведуча поспілкувалася з сайтом 1+1 та ранковим проєктом "Сніданок з 1+1" і розповіла, що допомагає їй триматись у тяжкі часи, як підтримує себе, про що мріє, чим надихається, а також дала рідкісний коментар про 16-річного сина.

Алла Мазур поділилася, що завжди перебувати в русі їй допомагає робота та обов'язковий список справ, пов'язаних із сином, родиною та домом. Ведуча не забороняє собі сумувати, і коли хочеться плакати - плаче.

Алла Мазур / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Від такої кількості горя навколо - звичайно, регулярно "накриває". Але хапаюсь за кожну дрібничку, що викликає позитивні емоції: бо вони зараз теж ліки. Вдалося під час ефіру "ТСН. Тижня" зібрати добру суму донатів для наших героїв на фронті - ура! Одужав молоденький хлопчик, наш захисник, якому допомагала, - щастя. Класно виконав тест з якогось предмета син - тішусь разом з ним. Збіглися наші графіки і маємо час поговорити про все на світі - це особливо теплі хвилини", - ділиться ведуча у розмові з сайтом 1+1.

Алла Мазур / Фото: пресслужба каналу "1+1"

За словами ведучої, ще одним джерелом натхнення для неї є час, проведений разом із сином. Зараз Артему 16 років, він підліток і його графік не менш насичений, ніж у його мами. Тож, час, проведений разом, дуже цінний для них обох.

"Він мене знайомить із сучасною музикою, він любитель репу. У нас дуже різні музичні смаки. Я люблю класику, "Зиму" Вівальді, наприклад…Ну і у нас ще є одна спільні любов і клопіт - це наші двоє котиків: Мусік, а через рік до нього додалася киця Ася…Отака у нас весела компанія", - розповідає ведуча у "Сніданку з 1+1".

Алла Мазур з сином / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Напередодні дня народження ведуча також взяла участь у зніманнях нової фотосесії, авторкою якої виступила її колега Ніна Грушецька. Алла Мазур постала на кадрах у затишних светрах і чорному шкіряному тренчі на фоні Київського моря.

Алла Мазур / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Ця фотосесія дуже відверта. Ще й тому, що зробила її людина, яка досить добре мене знає. Це вона знайшла локацію, де мій нинішній внутрішній стан найкраще збігся із світом зовнішнім. Тому ця година знімань і нашого спілкування - стала майже медитацією, таким собі сеансом самопізнання. Я зробила деякі відкриття. Ну ось така Алла Мазур зразка 2024 року", - розповіла Алла Мазур.

Алла Мазур / Фото: пресслужба каналу "1+1"

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