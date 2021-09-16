Алла Мазур розповіла про смерть близької людини: "Мені досі складно про це говорити"

У ведучої померла мама.

Зірка каналу "1+1" Алла Мазур вперше розповіла про смерть близької людини.

Болісною новиною ведуча поділилася в ранковому шоу "Сніданок з 1+1". Алла говорить, що їй складно пережити цей біль. Мами не стало два місяці тому, а вона досі не може в це повірити.

Алла Мазур з мамою / скріншот з відео

"І, знаєте, я не писала про це в соцмережах. Я не говорила про це публічно. Можливо, тому що я досі не можу впустити в себе цю думку, що її немає. Мені весь час здається, що вона поїхала до санаторію та скоро повернеться. Я відчуваю її присутність, з нею розмовляю, раджуся, стараюся робити все, щоб в нашій родині все було добре, бо вона завжди переживала за всіх нас", - поділилася своїм болем ведуча.

Алла також розчулила зверненням до мами. Ведуча зазначила, що вона завжди житиме в її пам’яті.

Алла Мазур з батьками / скріншот з відео

"Сьогодні я хочу подякувати мамочці. За те, що ти вклала в мене, за те, що дала життя мені та братові. За любов до нас та до батька - за ту любов, яка панувала в нашій сім’ї. Мамочко, я знаю, що ти зараз з нами та все чуєш. Ми тебе дуже любимо", - звернулась до мами Алла.

"Мамо, дякую за те, що дала життя": Алла Мазур у свій день народження завітала в студію "Сніданку"

Нагадаємо, нещодавно раптово померла учасниця шоу "МастерШеф. Професіонали" Стелла Клименко. Кулінарці було 30 років.

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