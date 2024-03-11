Алла Мазур стала жертвою шахраїв і розкрила їхню схему

Ведуча "ТСН.Тиждень" Алла Мазур розповіла, що стала жертвою шахраїв.

У своєму Instagram знаменитість поділилася, що зламали її акаунт у Telegram. Шахраї пишуть від імені Алли Мазур із проханням позичити гроші. Тож, ведуча закликає не реагувати на подібні повідомлення, які приходять з її номера мобільного. Наразі ж Мазур змінює налаштування, аби шахраї не мали доступу до її акаунту в месенджері.

"Всі, хто має мій номер телефона, - не реагуйте, будь ласка, на повідомлення в Telegram від мене з проханням позичити гроші. Мій Telegram зламали шахраї. Зараз змінюю налаштування", - висловилася ведуча.

Повідомлення, яке шахраї пишуть від імені Алли Мазур

Алла Мазур закликала користувачів бути обережними і відповідально поставитися до заходів безпеки, аби убезпечити від шахраїв акаунти.

"Перевірте, будь ласка, і свої налаштування. Зробіть двофакторну аутентифікацію, якщо ще не налаштували. Будьмо уважними і обережними", - закликала ведуча.

Нагадаємо, нещодавно акторка Ксенія Мішина стала жертвою шахраїв. Артистку обікрали на 15 тисяч гривень.

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