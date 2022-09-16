Алла Мазур святкує день народження: зірка заінтригувала змінами у зовнішності

Вже за доброю традицією, Алла Мазур у свій день народження вийшла на зв'язок у соцмережах і записала відеозвернення.

Алла Мазур подякувала кожному за підтримку Батьківщини й підкреслила, що ці півроку війни дали відчуття неосяжної любові до українців. Також Алла звернулась з особливими словами до тих, у кого свій, критичний відлік часу з моменту виявлення онкохвороби:

"Обіймаю вас з вірою і молитвами! Пам'ятайте: у людини можна відібрати все, крім одного - волі. І волі обирати своє ставлення до обставин. Рак виліковний. Знайте це. Не мовчіть про свій діагноз! І не бійтеся звертатися по допомогу. Сили прибудуть".

Ще один мій день народження, коли хочеться щиро подякувати вам, друзі! За те, що ми - разом. За те, що підтримуємо один одного - тут, в нашій зраненій, але незламній Україні. Ці півроку страшних випробувань, що дісталися нам, подарували ще й почуття неосяжної любові! До фантастичних людей моєї країни, які можливо ще й до кінця не усвідомили: наскільки є сильними, безстрашними, сердечними, люблячими… Разом - ми неодмінно переможемо! І не просто все відбудуємо, а зробимо кращим, ніж було. Але зараз - боремося за життя кожного. Наших відважних воїнів. Наших дітей і дорослих. І сьогодні я хочу особливо підтримати тих, у кого свій, критичний відлік часу: з моменту виявлення онкохвороби. Обіймаю вас - з вірою і молитвами! Пам’ятайте: у людини можна відібрати все, крім одного - волі. І волі обирати своє ставлення до обставин - також. Рак виліковний. Знайте це. Не мовчіть про свій діагноз! І не бійтеся звертатися по допомогу. Сили прибудуть. Волосся відновиться і буде ще кращим. Я от вже не встигаю поправляти свою коротку зачіску, бо дуже швидко відростають кучері - і навіть задумалась про варіант довший)) Друзі, я знаю, як неймовірно важко боротися з хворобою зараз. Коли зруйновані лікарні. Обрізані шляхи. Не вистачає ліків… Але і в цій ситуації - ми можемо простягнути руку один одному. Поставки ліків, які за потребами цього року закупила держава - очікуються починаючи з листопада і до кінця року. Багато онкоцентрів - наразі виживають за рахунок гуманітарки. Тому я звертаюся до всіх, від кого це залежить. Фармацевтичні компанії і мережі аптек світу, - не припиняйте ГУМАНІТАРНІ поставки ліків в Україну! Особлива потреба зараз - у Хмельницькому, Івано-Франківську, Чернівцях, Черкасах, Кропивницькому, Одесі… Підтримайте, будь ласка, нас і у цьому! Працюйте з відповідальними партнерами. Ви можете врятувати більше життів - і подарувати більше перемог. І я прошу також сьогодні кожного з вас, дорогі мої друзі - підтримати фонд Inspiration Family Інесса Матюшенко - його співзасновниця - сама перемогла онко. І зараз працює над тим, щоб об‘єднати зусилля держави, лікарів, пацієнтів та громадського сектора. Зараз фонд збирає кошти на важливий препарат Капецитабін: його критично не вистачає. Якщо можете - зробіть свій маленький чи великий внесок - за лінком під цим відео. І ми разом - подаруємо нові щасливі дні народження - ще багатьом і багатьом нашим землякам. https://bekind.ua/uk/project?id=35e9f11d-c52a-41d7-989b-f8eb986fd508&fbclid=IwAR22Y4bjh3JYQGkudplGpeVz_40fRJpx5yB2tWKoE376zR4-1oQWQ5qS3UY Дякую усім! Вірю в нас - і в нашу перемогу: у битвах великих і особистих. І люблю вас дуже - моя велична українська родино! Опубликовано Аллой Мазур Четверг, 15 сентября 2022 г.

Телеведуча також заінтригувала можливими змінами у зовнішності. Так, Алла Мазур задумується над довшим волоссям. 2019 року, коли Мазур розповіла про свою перемогу над онко, її неймовірні фотографії в новому модному образі з короткою зачіскою після хімій для української версії французького журналу Marie Claire, - надихнули тисячі людей вірити в одужання.

"Я от вже не встигаю поправляти свою коротку зачіску, бо дуже швидко відростають кучері - і навіть задумалась про варіант довший", - каже Алла Мазур у своєму відеозверненні.

Алла Мазур / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Також Алла звернула увагу на актуальні потреби онкоодужуючих. Ліки, що за потребами цього року закупила держава - очікуються тільки починаючи від листопада. І зараз багато онкоцентрів виживають завдяки гуманітарці. Ведуча звернулась до фармацевтичних компаній не припиняти гуманітарні поставки ліків до України.

"Я прошу також сьогодні кожного з вас, дорогі мої друзі - підтримати фонд "Inspiration Family", співзасновниця якого Інеса Матюшенко. Вона сама перемогла онко. І зараз працює над тим, щоб об'єднати зусилля держави, лікарів, пацієнтів та громадського сектора. Зараз фонд збирає кошти на важливий препарат Капецитабін: його критично не вистачає. Якщо можете - зробіть свій маленький чи великий внесок. І ми разом - подаруємо нові щасливі дні народження - ще багатьом і багатьом нашим землякам", - закликає Алла Мазур.

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