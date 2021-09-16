Алла Мазур у свій день народження вперше показала архівні фото із сімейного альбому

У зірки каналу "1+1" сьогодні день народження.

Сьогодні, 16 вересня, у ведучої "ТСН. Тиждень" Алли Мазур день народження.

Ранок цього особливого дня іменинниця провела у прямому ефірі "Сніданку з 1+1" разом з мільйонами телеглядачів у компанії ведучих Нелі Шовкопляс та Єгора Гордєєва.

Алла Мазур у прямому ефірі "Сніданку з 1+1" / пресслужба каналу "1+1"

Алла Мазур розповіла, як провела цей рік. Вона зазначила, що була поруч з тими, хто цього найбільше потребував, говорила для них на вебінарах і у своїх соцмережах, знялася у соціальній рекламі. Як говорить ведуча, в неї тепер є місія "переконати всіх, що раннє діагностування рятує життя, і ми здатні подолати важкі хвороби".

Однак, два місяці тому ведучу спіткало горе. Вона втратила рідну людину. Алла говорить, що це її перший день народження без мами.

Алла Мазур з мамою / скріншот з відео

Згадуючи у прямому ефірі найдорожчу людину, ведуча принесла фотографії з родинного альбому. На світлинах зірка вперше показала свого молодшого брата Олександра, з яким у неї чудові дружні стосунки.

Батьки Алли Мазур та брат / пресслужба каналу "1+1"

А на цьому кольоровому фото вони разом з мамою та маленьким сином Артемом на відпочинку на морі у Болгарії.

Алла Мазур з мамою та сином / скріншот з відео

До слова, Алла Мазур закликала у ефірі "Сніданку з 1+1" зателефонувати батькам і сказати, як ви їх любите.

"Любіть і бережіть своїх мам і тат і цінуйте кожну мить! Не просто зателефонуйте сьогодні батькам. А заплануйте спільну фотосесію. Так! Не клацнути на телефон, а зробити альбом. Зберігайте пам'ять. Фільмуйте емоції. Даруйте фотографії. Свою увагу. Знаєте, які були раніше традиції – красиво одягатися, йти до фотографа, робити сімейні портрети та зберігати світлини у альбомах. І ви просто зараз зробіть це – проведіть разом час", - закликала телезірка.

Нагадаємо, Алла Мазур минулого року на честь свого ювілею вперше постала без перуки на обкладинці глянцю. На обкладинках, яких зробили цілих п'ять, ведуча вразила всіх новою зачіскою та стильним образом від українських дизайнерів!

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