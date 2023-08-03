Алла Пугачова 60 років на сцені: бурхливі романи, скандали та позиція співачки щодо війни в Україні

Російська співачка Алла Пугачова на сцені вже майже 60 років, вона подарувала прихильникам чимало відомих хітів.

За цей час виконавиця неодноразово змінювала образ, потрапляла у різні скандали та яскраво демонструвала свою громадянську позицію.

Алла Пугачова / Фото: instagram.com/alla_orfey

Редакція сайту ТСН.ua пропонує подивитися, як Алла Пугачова змінювалася за час своєї співочої кар'єри.

Становлення Алли Пугачової як артистки

Виконавиця народилася далекого 1949 року. Вперше на сцені Пугачова виступила, будучи ще зовсім юною 5-річною дівчинкою. У сім років батьки віддали юну співачку до музичної школи. До речі, ще від дитинства у Алли Борисівної був норовливий характер. У співачки були проблеми з поведінкою, але водночас вона завжди вміла постояти за себе. Після школи Пугачова вступила до музичного училища.

Алла Пугачова у 17 років

Перший гастрольний тур Алла Борисівна відіграла ще 1965 року, тоді ж і випустила першу пісню, яка мала назву "Робот". Згодом артистка випустила ще композиції "Как бы мне влюбиться", "Не спорь со мной".

Алла Пугачова в молодості / Фото: instagram.com/orfey75alla

Однак слава довго не приходила до Пугачової. Виконавиця багато років не розпочинала сольної кар'єри, а лише виступала у складі різних ансамблів, де була солісткою.

Дмитро Гордон та Алла Пугачова / Фото: instagram.com/gordondmytro

Шалений успіх до Алли Борисівної прийшов 1975 року, коли вона випустила пісню "Арлекино", з якою перемогла на міжнародному пісенному конкурсі "Золотий Орфей" у Болгарії. Композиція поступово почала набирати популярність та стала візитівкою виконавиці. Також упізнаваними піснями артистки стали "Посидим, поокаем", "Ты снишся мне".

Алла Пугачова, 1976 рік

Сольною співачкою виконавиця стала 1977 року. Також Пугачова зіграла чимало головних ролей у кіно.

Алла Пугачова у кіно

Відтоді артистка почала активно гастролювати, брати участь у різних конкурсах, де здобувала грандіозні перемоги, з'являтися на телебаченні та випускати все більше й більше нових пісень, які завойовували прихильність публіки. Зокрема, артистка подарувала слухачам такі треки, як "Не отрекаются любя", "Так же, как все", "Ты на свете есть", "Айсберг", "Миллион алых роз", "Любовь, похожая на сон", "Позови меня с собой", "Опять метель", "Нас бьют – мы летаем" та багато інших.

Дмитро Гордон та Алла Пугачова / Фото: instagram.com/gordondmytro

Зі сцени Примадонна пішла ще в березні 2010 року, коли відіграла свій останній концерт. Щоправда, 2019 року артистка дала ювілейний виступ, присвячений своєму 70-річчю. Нові пісні знаменитість вкрай рідко випускала, але на телебаченні була постійним гостем.

Алла Пугачова та Софія Ротару

Скандальні сценічні образи та зухвалі вбрання

Виконавиця часто натрапляла на критику, через її сценічне або повсякденне вбрання. Річ у тім, що у свої 74 роки Алла Борисівна полюбляє екстремальне міні, може одягнути провокаційне вбрання або ж показатися з яскравим макіяжем.

Алла Пугачова

Алла Пугачова

До речі, сценічний образ Примадонни теж був революційним. Артистка могла одягнути або міні, або пишну довгу сукню до підлоги. Це було її своєрідною візитівкою. Також Примадонна експериментувала із зачісками та макіяжем.

Алла Пугачова

Бурхливе особисте життя

Артистка мала бурхливе особисте життя та доволі скандальні шлюби. Першим чоловіком знаменитості став литовський цирковий артист Міколас Орбакс. З ним артистка прожила чотири роки у шлюбі та народила доньку Христину.

Алла Пугачова з першим чоловіком

Христина Орбакайте та Алла Пугачова / Фото: instagram.com/orbakaite_k

Далі у співачки ще було два шлюби, а 1994 року вона вийшла заміж за співака Філіпа Кіркорова, який нині палко підтримує війну в Україні та політику кремлівського диктатора путіна. У них було 18 років різниці, тож шлюб сприйняли доволі негативно. Однак вони прожили 11 років разом.

Алла Пугачова та Філіп Кіркоров / Фото: instagram.com/fkirkorov

Нині співачка живе в офіційному шлюбі з гумористом Максимом Галкіним. Їхні стосунки сприйняли теж доволі негативно, адже у них різниця у віці 27 років. Пророкували, що вони швидко розлучаться. Однак пара досі разом та виховує двійнят, які народилися за допомогою сурогатного материнства 2013 року.

Алла Пугачова та Максим Галкін / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкін, Алла Пугачова та їхні діти / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Громадянська позиція, засудження війни в Україні та загарбницької політики путіна

Пугачова ніколи не стидалася показати свою громадянську позицію, і слова артистки мали вплив. Виконавиця раділа розпаду СРСР, адже вважає його "імперією зла, яка загрожує всьому світові".

Алла Пугачова / Фото: Getty Images

Алла Пугачова після 2014 року не їздила до анексованого Криму, принаймні, не була там офіційно помічена. Артистка також виступала проти цькування Андрія Макаревича, який від 2014 року публічно підтримував Україну та критикував розв'язану Росією війну на сході країни та анексію Криму.

Алла Пугачова / Фото: instagram.com/alla_orfey

Коли почалася повномасштабна війна в Україні, артистка разом з чоловіком та дітьми виїхала до Ізраїля. Співачка закрила свій бізнес у країні-агресорці та продала там будинок. Поки Максим Галкін публічно засуджував розв'язану Росією війну, Пугачова тривалий час мовчала. Однак коли гумориста визнали "іноагентом", виконавиця заявила, що повністю підтримує позицію свого чоловіка, за що її в РФ розкритикували. Артистка знайшла, як відповісти на всі образи. Вона заявила, що "чим нижчий інтелект, тим гучніші образи".

Алла Пугачова / Фото: instagram.com/alla_orfey

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