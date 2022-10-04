Алла Пугачова красномовно відповіла на лайливі звернення путіністів: "Були холопами - стали рабами"

Виконавиця Алла Пугачова дала чітко зрозуміти палким прихильника Путіна, як вона реагує на їхні спроби її образити.

Зокрема, після нецензурних звернень путіністів з будівлі московського телецентру "Останкіно", артистка залишила в Instagram красномовний допис. Зірка зазначила, що її ненавидять ті люди, яких вона й сама терпіти не могла. Ба більше, артистка назвала путіністів рабами та наголосила, що вони завжди такими були.

"Яке щастя, що мене ненавидять ті люди, яких я завжди терпіти не могла. Якби я їм подобалася, це означало б, що співала і жила даремно. Причина зрозуміла. Нехай скрегочуть зубами. Були холопами – стали рабами", - красномовно відповіла путіністам Пугачова.

Саме так відповіла путіністам Алла Пугачова / Фото: instagram.com/alla_orfey

Нагадаємо, після того, як Алла Пугачова поїхала з РФ, до неї вкотре нецензурно звернулися з будівлі телецентру "Останкіно". На відеопроєкції співачці адресували лайливе повідомлення.

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