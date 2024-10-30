Алла Пугачова майстерно поставила на місце російських пропагандистів через брехню про її родину

Виконавиця неодноразово стикається з нападками росіян через те, що не підтримала війну.

Російська співачка Алла Пугачова майстерно поставила на місце російських пропагандистів, які вигадують брехню про її родину.

Виконавиця постійно стикається з нападками від пропутінських росіян через те, що не підтримала вторгнення РФ до України. Артистка утримувалася від коментарів та не реагувала за усілякі закиди на її адресу. Утім, схоже, виконавиці увірвався терпець. Алла Пугачова звернулася до пропагандистів та зазначила, що ті "вигадують цікаві історії про її сім'ю".

Скандалів артистка влаштовувати не стала. Співачка лиш порадила їм працювати в тому ж дусі, або ще наполегливіше, адже "їм це подобається". Таким чином Алла Пугачова дала зрозуміти, що закиди пропагандистів ані її, ані сім'ю не зачіпають.

Допис Алли Пугачової / Фото: instagram.com/alla_orfey

"О-о-о! Ви ж мої дорогі. Які ж цікаві історії ви вигадуєте про нашу сім'ю. Давайте ще. Сміливіше, друзі! Нам подобається", - відповіла пропагандистам артистка.

Нагадаємо, Алла Пугачова та її чоловік Максим Галкін не підтримали російське вторгнення до України. Вони разом із дітьми виїхали з країни-агресорки та позбулися там свого майна. Сімейство оселилося в Ізраїлі. Нещодавно український співак Тарас Тополя висловився про позицію Галкіна та Пугачової. Лідер "Антитіл" пояснив, чому ставиться до них неоднозначно.

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