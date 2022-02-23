Алла Пугачова обурила юзерів відео, де її 7-річні двійнята з "гранатами" повзають синьо-жовтим матом

Алла Пугачова обурила юзерів відео, де її 7-річні двійнята з "гранатами" повзають синьо-жовтим матом

Артистка похизувалася дивакуватим відео зі своїми дітьми.

Російська примадонна Алла Пугачова у себе в Instagram поділилася доволі суперечливим відео.

У фотоблогу зірка розмістила ролик, знятий під час уроку фізкультури у школі, де навчаються 7-річні двійнята Пугачової та її чоловіка Максима Галкіна Гаррі і Ліза.

Діти з макетами гранат у руках повзають синьо-жовтими матами. "Будь готовий! Завжди готовий! #захисник Гаррі #Ліза Галкіна #війна і мир", - підписала відео з дітьми Пугачова.

Ролик викликав жваве обговорення у коментарях. Зокрема, юзери дорікнули Пугачовій, що на хвилі вторгення Росії в Україну це відео має дуже недоречний вигляд. Тим більше, що, принаймні раніше, Пугачова виступала проти війни та критикувала Путіна.

"Поки батьки вчать дітей поводитися зі зброєю - миру не буде". Не я сказала!

Знайшли чим хизуватися! Ви вважаєте, це нормально?

А чому вони повзуть українським прапором?

Діти в елітній школі займаються фізкультурою з гранатами? Алло Борисівно, вам не сумно?

Нагадаємо, увечері 21 лютого Путін оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР". Після заяви про визнання "незалежності" терористичних "ДНР" та "ЛНР" очільник Кремля у присутності ватажків бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

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