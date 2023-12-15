Алла Пугачова показалася на свіжому селфі й здивувала своїм молодим виглядом

Зірка також розповіла, хто їй складе компанію на вечір.

Російська співачка Алла Пугачова замилувала новою світлиною, де продемонструвала свій вечірній макіяж.

Так, у своєму Instagram артистка постала у чорному вбранні. Її образ доповнив капелюшок відповідного кольору та золотий масивний ланцюжок на шиї. Погляд Пугачова також вирішила не приховувати. Вона традиційно зробила свої очі виразнішими за допомогою тьмяних тіней.

За словами примадонни, такий образ вона створила до дня народження друга. Разом з Максимом Галкіним вони пішли на юбілей музиканта Андрія Макаревича. Лідер гурту "Машина времени", який нещодавно відповів на закиди пропагандистам, що буцімто він втік з Ізраїлю, святкує 70-річчя.

Алла Пугачова / Фото: instagram.com/alla_orfey

"Йдемо з Максом на ювілей чудової людини та музиканта. Андрію Макаревичу 70 років. Будемо гуляти "допоки не погасне світло, допоки горить свічка". Всім привіт", - написала Алла й залишила смайлик у вигляді сердечка.

Віддані прихильники у коментарях залишили безліч компліментів і побажали артистці чудового відпочинку з чоловіком.

Як відомо, через путінський режим і кровопролитну війну в Україні, Алла Пугачова разом з чоловіком і дітьми виїхала з РФ до Ізраїлю.

Нагадаємо, нещодавно співачка Алла Пугачова прилітала до Росії, щоб остаточно вирішити питання майна і назавжди покинути країну-агресорку. Втім, не обійшлося без допитів на кордоні. Артистку майже годину допитували, з якою метою вона повернулася до РФ. Сьогодні пропагандистські Telegram-канали показали фото з митниці.

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