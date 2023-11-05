Алла Пугачова покинула Росію і повернулася до Галкіна: де перебуває зіркове подружжя

Шоумен повідомив, що вони з дружиною знову возз'єдналися.

Російська співачка Алла Пугачова поквапилася покинути країну-терористку Росію після того, як прилітала туди днями.

Так, Алла Борисівна вже знову виїхала з РФ і повернулася до свого чоловіка, гумориста Максима Галкіна. Про це шоумен розповів на своїй сторінці в Instagram. Він запостив знімок, на якому вони з дружиною позують осіннім ранком на тлі історичної будівлі.

У підпису до фото Галкін акцентував, що фотографія була зроблена сьогодні, 5 листопада, вранці. Також артист повідомив, що зараз вони з Аллою Пугачовою перебувають у Латвії, в місті Сигулда:

"Яка сьогодні сонячна неділя у Сігулді!"- написав під фото Галкін і завбачливо вимкнув коментарі під постом, аби не дати можливість розводити полеміку злим язикам та хейтерам.

Максим Галкін та Алла Пугачова / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Нагадаємо, що днями Алла Пугачова приїздила до Росії, з якої разом з Максимом Галкіним і дітьми виїхала на початку повномасштабного вторгнення. До речі, Галкін активно підтримує Україну і відкрито засуджує криваву політику путіна. До країни-терористки Пугачова приїздила у справах, але затримуватися у РФ не стала. Вирішивши всі питання, зірка залишила країну-окупантку.

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