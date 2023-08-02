Алла Пугачова "порвала" реакцією на виконання Вєркою Сердючкою "Russia goodbye" у Юрмалі

Артистка Вєрка Сердючка стала однією з запрошених українських зірок на фестивалі Лайми Вайкуле Laima RendezVous у Юрмалі.

Серед інших своїх хітів співачка виконала улюблену пісню фанів "Євробачення" Dancing Lasha Tumbai. Зі сцени у Юрмалі вона пролунала з красномовним приспівом - Russia goodbye ("Прощавай, росіє" – прим.ред.). Як відомо, коли росія вторглася на територію України, Сердючка дала пісні офіційну назву Russia goodbye і відтоді виконує її лише так.

Зазначимо, що поки Сердючка співала Russia goodbye, у залі в цей момент сиділа російська примадонна Алла Пугачова з чоловіком Максимом Галкіним. Поруч з ними сидів лідер гурту "Машина времени" Андрій Макаревич. Як відомо, троє цих російських артистів публічно підтримали Україну і виступили проти кривавої політики путіна.

Поки Сердючка з українськими прапорами співала Russia goodbye, Пугачова, Макаревич та Галкін в цей момент щиро усміхалися та уважно спостерігали за тим, що відбувається на сцені.

Алла Пугачова здивувала реакцією під час виконання Вєркою Сердючкою пісні Russia goodbye

Відео з фрагментом виступу Сердючки і з реакцією на це Макаревича, Пугачової та Галкіна у себе в Instagram розмістила дружина Макаревича Ейнат Кляйн. Також вона супроводила відео у вигляді синього та жовтого серця.

Нагадаємо, що фестиваль Laima RendezVous у Юрмалі Лайма Вайкуле цьогоріч присвятила Україні. Нашу країну Вайкуле активно підтримує від початку повномасштабного вторгнення рф. Частину зароблених від фестивалю грошей Вайкуле передасть на підтримку Україні. Зазначимо, що на фестиваль до Вайкуле приїхали й її близькі друзі Максим Галкін та Алла Пугачова, які теж підтримують Україну. Кожен день фестивалю 74-річна Пугачова дивувала присутніх неочікуваними та сміливими образами.

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