Алла Пугачова повернулася до Москви і демонстративно відкрила двері авто ногою

Після п'яти місяців життя за кордоном Алла Пугачова вирішила повернутися до Москви. Відео з ефектною появою примадонни у столиці РФ оприлюднив в Instagram її друг, російський дизайнер Ігор Гуляєв.

На відео Пугачова легко відкрила двері розкішного автомобіля з ноги та вийшла на вулицю.

"Я вже давно (приїхала – Ред.), просто не було часу зібратися. А ти все ще читаєш, що мене немає?" – жартома звернулася Пугачова для Гуляєва.

У російських ЗМІ одразу ж почала розповсюджуватися інформація, нібито виконавиця приїхала до Росії аби продати свій палац у селищі Грязь. Аргументують пропагандисти такі новини тим, що після того, як Галкін і Пугачова виїхали з РФ в них почалися серйозні проблеми з грошима. До того ж, з'явилися чутки про те, що подружжя планує придбати нерухомість в Ізраїлі.

Фото: instagram.com/maxgalkinru

Проте ще в травні співачка відповіла журналістам, що планує повернутися до Москви восени, адже на дітей чекає навчальний рік. Тим часом Максим Галкін подорожує Європою з концертами і, схоже, ще не скоро возз'єднається з родиною в Росії.

Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни в Україні Максим Галкін висловився проти російської влади. Алла Пугачова також підтримала антивоєнну позицію свого чоловіка, за що нарвалася на критику в Росії. З березня подружжя перебувало в Ізраїлі, де гуморист активно давав концерти, на яких не соромився висміювати владу РФ.

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